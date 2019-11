Hamilton se skončit nechystá. Vytváří umělecké dílo a konce ve F1 se děsí

Novopečený šestinásobný mistr světa formule 1 Lewis Hamilton na videu, které vydal Mercedes, uvedl, že aktuálně nemá chuť skončit.

„Je děsivé si pomyslet, že jednoho dne musíme my sportovci skončit a přestat dělat to, co jsme milovali celý náš život,“ řekl Hamilton.

„Nevím, zda jsem už dosáhl svého vrcholu, ale pochopitelně jsem poblíž. Cítím se plný energie. Mám pocit, že bych teď mohl zaběhnout maratón. Mám pocit, že ještě něco mohu odvést.“

Tvořím umělecké dílo

Hamilton se nyní blíží ke dvěma největším Schumacherovým rekordům. Má 6 titulů a 83 vítězství. Schumacher získal 7 titulů a 91 vítězství.

„Líbí se mi myšlenka umělce, který vytváří umělecké dílo,“ vysvětluje Hamilton. „To, co dělám, je v jistém smyslu forma umění. Přistupuji k tomu tak, že se pokouším vytvořit umělecké dílo, které ještě stále není hotové.“

„Ještě nevím, jak se do toho bodu dostanu. Vím, že to bude vyžadovat hodně tvrdé práce, hodně odhodlání, hodně koncentrace. Bude to chtít hodně pomoci od mnoha skvělých lidí kolem mě. Hodně spolupráce lidí, kteří tvrdě pracují.“

„Dokázal jsem to jednou, dokázal jsem to šestkrát. Vím, že dokážu mnohem více a vím, že můžeme být ještě lepší.“

O svých démonech

V rozhovoru pro Autosport Hamilton řekl, že to byl letos velmi těžký rok. Nejtěžší je prý zůstat stále koncentrovaný.

„Nebylo to pro nás snadné. Sezónu jsme začali tím, že jsme jeli do Melbourne a mysleli si, že budeme ztrácet (na Ferrari). Ve druhé polovině sezóny to byla skutečná výzva. Bojovali jsme proti Ferrari a Red Bullu.“

Podle Hamiltona to někdy nemusí být tak skvělé, jak se zvenku zdá. „Také bojuji se spoustou různých věcí, s určitými démony. Snažím se o to, abych jako člověk neustále rostl.“

Brit nechtěl jít do detailů, o jaké démony šlo, ale zmínil například smrt Nikiho Laudy a Hubertovu nehodu ve Spa.

„Nečekal jsem, že mě Nikiho odchod zasáhne tak tvrdě. Skutečně mě to rozhodilo a stále mi chybí. Neuvědomoval jsem si, jak moc jsem ho měl rád.“

Potom přišla nehoda Huberta. „Viděl jsem to v televizi. Viděl jsem, jak se to stalo. V takovém okamžiku začne člověk pochybovat a klást si různé otázky: ‚je čas skončit, nebo mám pokračovat?‛ Kromě tohohle je zde i další život. Chci trávit čas se svou rodinou, jednoho dne mít svou vlastní a takové věci. Ale jsem nabuzený a to, co dělám, mám velmi rád. Nemyslím si, že je toho hodně, co mě v tomto směru zastaví.“

Foto: Getty Images / Clive Mason