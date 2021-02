Hamilton se přirovnal k Sennovi. Také on bojoval proti systému, říká

Hamiltona v dětství ale i později inspiroval Ayrton Senna a to „způsobem, jakým jezdil, barvami jeho přilby, vášní, s jakou mluvil, svými vítězstvími.“

Lewis Hamilton také popsal podobnosti, které vidí v tom, jak oba čelili nepřízni osudu. „Také on sám čelil systému, který k němu nebyl vždy laskavý. To je něco, co jsem ve své kariéře také zažil, i když z jiných důvodů,“ řekl Hamilton pro italský deník Gazzetta dello Sport.

Sennova kariéra měla zásadní vliv na Hamiltona, kterému bylo v době Sennovy smrti ve Velké ceně San Marina v roce 1994 devět.

„Řekl jsem si, že se chci stát jezdcem jako on a dostat se do F1,“ vzpomíná Hamilton. „Měl jsem rád auta a považoval jsem to za nejkrásnější práci na světě.“

Hamilton se vyrovnal Sennovi, pokud jde o počet titulů mistra světa, v roce 2015. O dva roky později ho překonal v počtu pole position, kterých má teď na kontě už téměř sto.

Loňský rok nepřinesl jen další Hamiltonův titul, ale také boj proti rasismu.

„Emoce, které se vynořily, když jsem viděl zabití George Floyda v USA, mi připomněly, že i já jsem v minulosti zažil malou část tohoto násilí, i když jiným způsobem. Bylo to palivo, které znovu nakoplo mé výkony.“

„Dal jsem vše do toho, abych vyhrál a tvrdě pracoval na dosažení spravedlnosti proti sociální diskriminaci. Zaměřil jsem se na tyto problémy, snažil se, aby v očích veřejnosti vynikly, což mi poskytlo více síly a popohnalo mě to, když jsem závodil na trati. Nebylo to jen o vítězství, abychom získali další triumf, ale o to, aby to bylo pro vyšší cíl.“