Hamilton se připravuje na život po formuli 1. Zakládá produkční společnost

Lewis Hamilton se chystá na život po formuli 1. Současně však zdůrazňuje, že jeho konec v motorsportu rozhodně není na stole.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Lewis Hamilton již podniká v oblasti potravinářství, módy a amerického fotbalu (vlastní podíl v týmu Denver Broncos). Spolupracuje také na filmu s tématikou F1.

„S Apple TV+ máme rozpracováno několik skvělých projektů. Jedním z nich je dokument a druhým film o F1, který natáčíme s Bradem Pittem a Joem Kosinskim,“ řekl Hamilton v rozhovoru pro Deadline.

Zmíněný dokument se má týkat Hamiltonovy kariéry a měl by mít premiéru na přelomu let 2023 / 2024.

Hamilton ale také založil vlastní produkční společnost Dawn Apollo Films. „V současné době probíhá nábor zaměstnanců,“ uvedl Hamilton, který zdůraznil, že „je pro nás důležité najít různorodý tým“.

Je to oddělené od spolupráce probíhající se společností Apple, které by Hamilton „rád dělal více“ a s níž „máme příležitost dělat více a snažíme se najít více inspirativních příběhů“.

Hamilton uvedl, že Dawn Apollo Films je součástí jeho práce, kterou se snaží připravit na život po skončení kariéry ve F1.

„Mluvil jsem s lidmi, kteří mi říkali: ‚Podívej, když jsem přestal, všechno se zhroutilo. Nebyl jsem připravený dělat jiné věci. Nevěnoval jsem čas tomu, abych se naučil nějaká jiná řemesla, jiné dovednosti. Nevím, jaké jsou mé další vášně, takže jsem se nesoustředil na to, abych se snažil pochopit, co to je, a vytvořit si pilíře‘.“

„Až přestanu závodit, což ještě nějakou dobu neplánuji, tak chci, aby to bylo bezproblémové. Chci, abych se mohl posunout dál a plně se soustředit na Dawn Apollo Films a mohl naskočit na podobnou úroveň, na jakou jsem byl zvyklý.“