Hamilton se poprvé od Británie vrátil na pódium

Lewisovi Hamiltonovi spadlo do klína třetí místo ve Velké ceně Singapuru formule 1 poté, co v posledním kole boural jeho týmový kolega z Mercedesu George Russell.

Oba piloti Mercedesu využili krátkého virtuálního safety caru k zastávce v boxech, kde nasadili novou střední sadu pneumatik. Díky tomu se rychle přiblížili k o vítězství bojující dvojici Carlos Sainz a Lando Norris na opotřebovaných tvrdých pneumatikách.

Ani jednoho se jim ale nepodařilo předjet. Russell v posledním kole chyboval, když se pravým zadním kolem opřel o zeď a následně narazil do bariéry. Tím se před něj na třetí místo dostal Hamilton, který byl mezi nejlepšími třemi naposledy na Silverstonu.

„V první řadě gratuluji Carlosovi a Landovi, dnes odvedli skvělou práci. Do kvalifikace jsme šli s jiným množstvím pneumatik s možností udělat to, co jsme dnes dokázali. Měl jsem pocit, že je to na dvě zastávky,“ řekl Hamilton.

„Tým odvedl skvělou práci, když nás dostal zpět. První zatáčka byla trochu smolná, ale sklonil jsem hlavu a tlačil jsem,“ připomenul Hamilton start, při kterém vyjel mimo trať a získal pozice, které musel následně vrátit.

„Byla to obrovská smůla pro George. Tvrdě jsme tlačili, abychom dostihli jezdce před námi a naše pneumatiky byly přehřáté. Jsem si ale jistý, že se z toho dostane, celý víkend byl skvělý.“

Hamilton třetí v šampionátu