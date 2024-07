Hamilton se po třech letech vrátil na nejvyšší stupínek, na Silverstonu vyhrál po deváté

Hamilton na svůj 104. triumf ve formuli 1 čekal 943 dní, naposledy se na nejvyšší stupínek postavil v roce 2021 koncem sezóny v Saúdské Arábii.

Na Silverstonu měl dobrou výchozí pozici, když startoval z druhého místa za svým týmovým kolegou Russellem.

V 18. kole se Hamilton poprvé dostal do vedení. O dvě kola později vedení převzal Lando Norris. Když ale trať začala osychat, zamířil ve 39. kole Hamilton do boxů. Norris zajel až o kolo později, jízdou na přechodných pneumatikách ale ztratil tolik, že se Hamilton dostal do vedení, které už do konce závodu udržel a jako první pilot v historii F1 vyhrál Hamilton po deváté na jedné trati.

„Od roku 2021 každý den vstávám a bojuji, abych trénoval a tvrdě pracoval s tímto úžasným týmem. Toto je moje poslední Velká cena Velké Británie s tímto týmem, chtěl jsem tu pro ně moc vyhrát, protože je miluji a vážím si jich,“ řekl Hamilton.

„Všechna ta tvrdá práce, kterou během těch let vynaložili. Navždy budu vděčný všem v Mercedesu a všem našim partnerům.

„A všem našim neuvěřitelným fanouškům, v každém kole jsem vás viděl. Není lepší pocit než skončit tady na prvním místě.“

Russella vyřadil technický problém

Šok pro mnohé přišel ve 34. kole, kdy Mercedes Russellovi do vysílačky nařídil, aby zajel do boxů a odstoupil.

Prvních 18 kol přitom Russell po vítězství v kvalifikaci závod vedl. Po krásném souboji jezdců Mercedesu a McLarenu, kde si jezdci několikrát vyměnili pozice, se držel Russell v čelní skupině a nic nenasvědčovalo tomu, že by měl mít problém.

„Jsem zničený. Asi 10 kol před tím, než jsem odstoupil, jsem na volantu viděl varovné kontrolky teploty. Bojovali jsme s problémem vodního systému a bohužel vyhrál. Gratuluji Lewisovi a týmu. Odjel skvělý závod a vítězství si zcela zaslouží. Oba jsme tvrdě pracovali, abychom pomohli týmu vyvinout auto a je skvělé vidět, že se to vyplácí,“ říká Russell.

„Auto bylo dnes dobré. Věděli jsme, že kvůli počasí to bude dlouhý závod. Když se poprvé spustil déšť, trochu jsme se trápili. Přesto jsme znovu dokázali najít rychlost a na konci by to byl zajímavý souboj. Pro nás jako tým to byl nicméně úžasný víkend. Můžeme na sebe být hrdí a těším se na poslední dva závody před letní přestávkou.“