Hamilton se omluvil za to, že v Imole dojel devět pozic za Russellem

Jeho výkon v závodě byl v ostrém kontrastu s týmovým kolegou Georgem Russellem, který dovezl svůj mercedes do cíle na čtvrté příčce. A zatímco Russell si oproti své startovní pozici polepšil o sedm pozic, Hamilton jen u jednu.

„Bylo to obtížné, opravdu nevím, co k tomu říct. Rozhodně to není jednoduché a všichni to jako tým cítíme. Alespoň George dnes získal nějaké body pro tým. Omlouvám se všem, že jsem nebyl schopen dosáhnout toho samého,“ řekl Hamilton pro RaceFans.

Zatímco Russell předjel šest vozů na startu, Hamilton se dostal do vláčku vozů, které nemohl předjet.

„Nebylo to frustrující. Jen jsem se neposouval vpřed. Nevím proč, nebyl jsem zkrátka dost rychlý, abych je předjel.“

Po prvním letošním závodě, ve kterém nezískal ani bod, je Hamilton na sedmém místě průběžného pořadí, 58 bodů za vedoucím Charlesem Leclercem.

„Rozhodně jsem na tom byl ještě hůře, takže tohle není nejhorší. Myslím, že všichni v týmu to cítí a všichni se snaží udělat maximum. Nikdo se nevzdává, všichni se snaží posunout dopředu, jak nejrychleji to půjde.“

Russell začíná mít kvůli poskakování mercedesu bolesti

Poskakování, se kterým se u svého letošního modelu postaveného na nových technických pravidlech potýká Mercedes, začíná Georgovi Russellovi způsobovat zdravotní potíže.

„Když jsou vůz a pneumatiky ve správném okně, tak je auto opravdu dobré na řízení, až na to poskakování. Ale to poskakování vám opravdu vyrazí dech. Je to nejextrémnější, co jsem kdy cítil,“ řekl Russell.

„Opravdu doufám, že najdeme řešení, protože to není pro jezdce udržitelné. Toto je první víkend, ve kterém jsem se kvůli silnému poskakování opravdu potýkal s problémy se zády a bolestí na hrudi.“