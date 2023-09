Hamilton se omluvil za kolizi s Piastrim. To gentlemani dělají, řekl Brit

Lewis Hamilton bude chtít na Velkou cenu Itálie formule 1 rychle zapomenout. Nejen, že rychlostně nestačil na nejrychlejší, ale navíc byl penalizován za kolizi s Oscarem Piastrim.

Už sobotní kvalifikace, ve které obsadil až osmé místo, ukázala, že to pro sedminásobného mistra světa nebude jednoduchý závod.

Hamilton, stejně jako Valtteri Bottas a Kevin Magnussen, zvolil odlišnou strategii a startoval do závodu na tvrdé sadě pneumatik, zatímco ostatní na střední směsi. Díky tomu se dostal na chvíli až do vedení, než ve 26. kole zajel k mechanikům i on.

Po většinu závodu se přitom Hamilton držel ve druhé polovině první desítky. Ve 42. z 51 kol došlo mezi ním a Oscarem Piastrim ke kontaktu, po kterém musel pilot McLarenu pro nové přední křídlo.

Sportovní komisaři označili Hamiltona za viníka kolize a potrestali ho pětisekundovou penalizací a dvěma trestnými body. Hamilton přiznal svou vinu.

„Byla to pochopitelně moje chyba. Ve skutečnosti to nebylo úmyslné. Dostal jsem se vedle něj a neodhadl jsem prostor, který jsem musel nechat vpravo a zavřel jsem ho. Mohlo se to stát kdykoliv,“ řekl Hamilton.

„Krátce poté jsem věděl, že to musela být moje chyba, takže jsem chtěl, aby věděl, že to nebylo úmyslné. A to gentlemani dělají, ne?“

Russell pátý

Před svým týmovým kolegou dojel osamoceně na páté pozici druhý pilot Mercedesu George Russell.

„Páté místo dnes bylo zřejmě maximem a myslím, že před víkendem bychom tento výsledek brali. Porazili jsme tu McLaren a Aston Martin, ale Ferrari bylo bohužel krok před námi, a pak Red Bull vpředu,“ řekl Russell.

„Byli dnes v rychlých zatáčkách opravdu rychlí, nemohl jsem za sebou Péreze udržet déle. Byl to obtížný závod, protože opotřebení pneumatik bylo vysoké.“