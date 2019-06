Hamilton se obával životnosti pneumatik, Bottas přiznal, že mu nestačil

Hamilton na okruhu Paula Ricarda dominoval, když před svým týmovým kolegou Valtterim Bottasem na druhém mercedesu projel cílem s 18sekundovým náskokem. Podle Brita ale nebyla cesta k vítězství jednoduchá.

„Vždy se tady něco děje, u těchto aut je to vždy na limitu. Všechno funguje v teplotách, je to o opotřebení a spolehlivosti. Šetřil jsem motor a palivo kde se dalo. Staral jsem se o pneumatiky,“ řekl Hamilton.

„Na předních pneumatikách jsem měl celkem velké puchýře. Vzpomínám si, že vloni Lanci (Strollovi) bouchla pneumatika. Trochu jsem se toho obával. Tohle byl ale ten nejlepší vstup do sezóny, takže si to musím užít,“ dodal.

Congrats to #lh44 for the next victory, #vb77 struggeld with tyres you can see they were done. #seb5 is without a clue why they can‘t improve #f1 #formulaone #frenchgp pic.twitter.com/g3wuNWEZmf