Hamilton se obával možného opakování defektu v závěru závodu

Hamilton stylem start-cíl získal páté letošní vítězství, díky čemuž navýšil náskok v čele průběžného pořadí už na 47 bodů.

Brit ke své jediné zastávce v boxech využil výjezdu safety caru v 11. kole a přezul na tvrdou sadu pneumatik, se kterou absolvoval zbývajících 33 kol.

V průběhu závodu pilot Mercedesu několikrát probrzdil a potýkal se i s vibracemi. Hamilton se proto obával, že by se mohl opakovat závěr ze závodu na Silverstonu, kdy dostal v polovině posledního kola defekt, ale i tak dokázal dojet do cíle a udržet vedení.

„Nebyl to nejjednodušší závod, bylo tam pár dramatických momentů. Probrzdil jsem do páté zatáčky a začal jsem mít vibrace, hlavně v brzděni do poslední zatáčky. Teplota pneumatik pomalu klesala. Bez ohledu na to, kolik jsem tlačil, jsem měl pocit, že s tím, jak odcházela guma, začala klesat teplota v pneumatice,“ řekl Hamilton.

„Trochu mě to trápilo, ale bylo to dobré. Byl jsem trochu nervózní, že bychom mohli mít s pravou přední pneumatikou ke konci scénář jako na Silverstonu, takže jsem se o ní staral. Zdá se, že pneumatika měla ještě hodně gumy, takže to asi bylo v pohodě.“

Hamilton dokázal na rovince Kemmel v prvním kole závodu udržet vedení před týmovým kolegou Valtterim Bottasem, který ani nedokázal využít větrného pytle k útoku. Podle Hamiltona k tomu pomohla také jeho chyba v první zatáčce, kdy musel korigovat smyk, Bottas musel zpomalit a ztratil rychlost.

„Jsem si jistý, že musel zvolnit a když jsme se dostali nahoru na vrchol kopce, neměl dost času zaútočit.“

