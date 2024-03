Hamilton se nesnaží, když auto není dost dobré, říká Briatore

Bývalý šéf Renaultu odhaduje, že Ferrari dnes na Red Bull (respektive Verstappena) ztrácí osm desetin sekundy. Ztrátu musí Scuderia příští rok zmenšit, protože „mohou být druhou silou, ale pro Ferrari to není dobrá pozice. Auto se musí zlepšit. S takovým odstupem nemůže žádný jezdec udělat rozdíl,“ řekl Briatore pro Rai 1.

„Kdyby byl Hamilton ve Ferrari už dnes, dělal by stejné věci jako Leclerc, který je rychlý jezdec, i když často podceňovaný.“

„Hamilton bude mít problém udržet se před Charlesem, protože je jedním z jezdců, kteří se příliš nesnaží, pokud auto není dobré.“

Jinak to vidí bývalý inženýr Ferrari Rob Smedley. Podle něj může být příchod Hamiltona tou poslední ingrediencí pro Ferrari, aby se stal vítězným týmem.

„Ferrari má už několik let druhé nejlepší auto,“ řekl Smedley pro PlanetF1.com. „Když se podíváte na to, jak rychle vyvíjeli vůz na konci minulého roku, bylo to působivé. Myslím, že někdo jako Lewis může dát Ferrari jeden nebo dva procentní body navíc.“

„To je všechno, co někdy tým v jejich pozici, který je blízko toho, aby se stal vedoucím týmem, potřebuje – ten jeden nebo dva procentní body pro celkové zlepšení.“

Bývalý inženýr Felipeho Massy si myslí, že někdy stačí jen kousek, aby se stal tým vítězným. „Nyní je tam Red Bull, že? Je to stroj na vítězství. Doslova nevědí, co to je prohrát. Ale předtím to bylo stejné s Mercedesem v letech jeho dominance a ještě dříve tomu tak bylo u Ferrari.“

Smedley měl pro Hamiltona před jeho přestupem v příštím roce také několik rad. Podle něj by se měl například naučit italsky.

„Má povinnost vůči sobě a svému zaměstnavateli, aby se co nejvíce začlenil, aby se integroval do společnosti. Pokud se naučí trochu italsky, budou ho za to naprosto zbožňovat,“ řekl Smedley pro podcast Formula for Success.“