Hamilton se necítí být lídrem týmu

„Neřekl bych, že jsem lídr,“ uvedl Hamilton ve Španělsku, když byl Russell dotázán, jaké vlastnosti vidí u svého týmového kolegy „jako lídra“.

„Řekl bych, že s Georgem pracujeme stejně tvrdě, pomáháme pohánět tým a makáme stejně tvrdě jako všichni ostatní v týmu.“

„Ale kvůli nepřízni osudu a náročným obdobím se vždy dozvíte více o sobě, o tom, jak se s věcmi vyrovnáváte, jak o nich přemýšlíte a jak dokážete negativa proměnit v pozitiva.“

„Neřekl bych, že jsem se naučil nějak zvlášť víc, takže řeknu, že minulé zkušenosti mi v této fázi pomohly k ujištění o síle, kterou vím, že mentálně mám. Také jsem se ujistil, že stále miluji svou práci, stále miluji výzvy, i když to není boj o vítězství.“

„Pořád si užívám tuhle bitvu, kterou vedeme interně, pokud jde o snahu s autem... pokud jde o to, dohnat ostatní.“

„Myslím, že to byla jedna z velkých věcí, které jsem viděl, když jsem se připojil k Mercedesu, když jsem viděl, jak funguje Lewis, jak funguje Toto. Viděl jsem kulturu, která je v každém zakořeněná,“ řekl Russell.

„Je to tak trochu neúprosné. Vždy se snaží o víc, nikdy nejsou spokojení. A když vidím, jak v současné době všichni táhnou za jeden provaz, aby se pokusili vyřešit problémy, kterým čelíme, je to inspirující a je to motivující i pro mě samotného, protože se učíte, jak to dělají ti nejlepší v oboru, a musíte se neustále posouvat dál.

„Myslím, že jsem v opravdu privilegované pozici, že mohu být týmovým kolegou Lewise a být součástí Mercedesu.“