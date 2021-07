Hamilton se modlí za jiný scénář závodu. Wolff burcuje tým

Nebýt defektu v Baku, vyhrál by Max Verstappen pět závodů v řadě. Šampionát nerozhoduje „co by kdyby“, ale je to pěkná ukázka toho, že výsledky Red Bullu nejsou náhoda, za kterou stojí vnější okolnosti nebo typy okruhů.

Verstappen ve zmíněných pěti závodech získal 102 bodů, Hamilton jen 56. V Poháru konstruktérů je to za stejnou část sezóny 174 versus 101 ve prospěch Red Bullu.

Klíčová je už sobota

Oba jezdci Mercedesu se v Rakousku kvalifikovali za Norrisem, kterého nedokázali na startu předjet. Norris tak umožnil Verstappenovi, aby si vybudoval náskok. Hamilton předjel Norrise až ve 20. kole, ale v pozdější fázi závodu se Norris dostal opět před něj – Hamilton měl poškozený vůz, kvůli kterému podle Mercedesu ztrácel nejméně 0,5 s na kolo. Bottas zdolal Norrise až během zastávky v boxech a klíčovou roli hrála Norrisova penalizace.

„Myslím, že je to dobrý výsledek, protože kdybychom se na začátku nezasekli za McLarenem, kde jsme ztratili hromadu času, tak bychom s ním závodili,“ řekl Wolff. „Nejsem si jistý, zda by to stačilo na vítězství, ale závodní tempo tam bylo a bylo by dobré.“

„Bylo to vidět zejména na Valtteriho tempu, jakmile Lewis ztratil přítlak. Tempo tam bylo, zezadu nikdy nic nehrozilo. Pokud jde o to, co bychom očekávali z hlediska výkonu vozu, byla tato neděle mnohem lepší než ta minulá.“

Mají převahu

Podle Wolffa má však Red Bull „celkovou výkonnostní převahu“. „Celé ty roky jsem se snažil držet nohy na zemi tím, že jsem se nenechal unést výkonem. Nyní musím dělat pravý opak.“

„Máme před sebou 13 nebo 14 závodů. Jsme jedno DNF (nedokončený závod, pozn. redakce) od Red Bullu. Ne více. Kvůli našim vlastním chybám jsme ztratili více bodů, než jsme měli. Musíme se dát celkově dohromady.“

„Tohle ještě zdaleka není konec... musíme se zlepšit, dělat méně chyb, pokračovat ve zlepšování porozumění auta a pak budeme naprosto a absolutně ve hře.“

Nové díly v Silverstonu

Mercedes dříve uvedl, že vývoj letošního vozu ukončil, ale pár nových dílů ještě vyrábí. Nasadit je má v Silverstonu. Lewis Hamilton je však před domácím závodem skeptický.

„Něco málo chystáme, ale ztrátu to dostatečně nezmenší,“ řekl Hamilton. „Musíme ještě trochu zapracovat.“

Hamilton startoval za Norrisem, poté měl poškozený vůz, a tak dojel na čtvrtém místě.

„Modlím se za jiný scénář příštího závodu,“ řekl. „Ale když se podíváte na jejich auto, jede jako po kolejích,“ pokračuje Hamilton a nepřehání. Verstappen použil stejná slova.

„V posledních dvou týdnech do toho dáváme naprosto všechno, každý týden jsem byl v továrně a snažil se z auta dostat co nejvíce.“

Je škoda, že to není tak těsné jako na začátku

Podle Hamiltona byly oba týmy v úvodních závodech sezóny vyrovnanější, ale v těch posledních se Red Bull dostal do vedení.

„Je škoda, že už to není tak těsné jako na začátku roku, ale tak to prostě je. Máme před sebou ještě hodně závodů, takže musíme jen sklonit hlavy a pokračovat dál.“