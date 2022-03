Hamilton se do důchodu nechystá. Stále miluji to, co dělám, říká

„Doufám, že ano!“ odpověděl Hamilton na otázku, zda plánuje zůstat na startovním roštu i v příštích letech.

„Co vím jistě, že stále miluji to, co dělám. Pořád je to pro mě výzva. Nemyslel jsem si, že se v tomto věku budu cítit tak bystrý a plný energie,“ cituje Hamiltona web F1i.

„Pořád vstávám na ranní běhání a pořád si dávám tréninky, pořád tomu věnuju víc času než ostatní mladší.“

„Mám za sebou úspěchy, kterých jsem dosáhl, takže jsem vděčný, že mám pořád ten hlad. Uvidíme. Vždy se snažím být lepší, vždy se snažím být nejlepší verzí sebe sama.“

„Myslím, že žijeme v bláznivé době a asi pro každého z nás platí, že se vždy snažíme soustředit jen na to, abychom byli šťastní, abychom našli ten šťastný střed, abychom byli každý den co nejlepší.“

„Pro mě je to teď zaměření na to, abych byl co nejzdravější. Myslím, že dnes se cítím nejzdravější, nejsilnější, jaký jsem kdy byl, a nejsoustředěnější.“

„Myslím, že moje pracovní morálka je lepší než kdykoli předtím. Vím přesně, co chci, a vím přesně, jak toho dosáhnout. Není to snadná cesta, ale vím, že společně to dokážeme.“