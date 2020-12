Hamilton se cítí jako po návratu do školy

Lewis Hamilton (5./2.)

Sedminásobný šampion dostal potvrzení, že v závěrečném závodě může jet, teprve včera odpoledne. S návratem do závodního vozu zatím podle všeho nemá vážnější potíže. Ve druhém tréninku byl druhý nejrychlejší, hned za kolegou Bottasem.

„Ráno jsem byl opravdu, opravdu šťastný a vděčný za to, že tu můžu být. Také jsem nadšený, že se můžu pokusit ukončit sezonu v dobré fazóně. Cítil jsem se jako školák, co se po prázdninách vrací do lavic. V prvním tréninku mi minutku trvalo, než jsem se dostal do rytmu, trošku nezvyk to byl i ve druhém tréninku, ale nic dramatického.

Ztratili jsme trošku času kvůli opravě brzd dopoledne, ale pak se nám to víceméně podařilo dohnat. Chci si tenhle víkend co nejvíc užít. Všichni v továrně dřeli jako blázen, a je mi ctí je reprezentovat. Nemáme si co o tomto víkendu dokazovat. Jsem tu proto, abych se bavil.

George minulý víkend odvedl fantastickou práci. Ale sledovat ho byl zvláštní pocit. Za 27 let, co závodím, jsem nevynechal jediný závod. Jednoho dne o tom snad napíšu knížku. Ale jak jsem řekl, jsem rád, že jsem zpět,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (2./1.)

Finský závodník odpoledne zajel nejrychlejší čas dne. Na trati se cítil dobře a prohlásil, že je rád, že je jeho kolega Hamilton zpátky v kokpitu.

„Bylo to fajn, auto se od začátku chovalo dobře. Jako vždy se musí trochu zapracovat na vyvážení. V některých zatáčkách není dokonalý předek vozu, jinde mi zase potíže dělá záď. Ale není to tak hrozné, jak ostatně dokládají i naše časy.

Moc se mi nedařilo pracovat s měkkými pneumatikami. V prvním kole jsem neměl přilnavost. Pneumatiky nejprve nešlo zahřát, ale v dalším kole se naopak hodně přehřívaly. Tady vidím prostor pro zlepšení. Střední směs se zdála být lepší,“ řekl Bottas.