Hamilton se choval neuctivě a penalizace byla mírná, trvá na svém Verstappen

„Pokud myslíte neuctivostí to, když je jeden v nemocnici a druhý mává vlajkou, jako by se nic nestalo, přitom toho prvního poslal do zdi s 51G....,“ řekl Verstappen.

„Ale nejen to, ale i reakce celého týmu. Myslím, že takhle se vítězství neslaví, zvlášť když ho dosáhli takovým způsobem, jakým ho dosáhli. Takže ano, to mi přišlo opravdu neuctivé a svým způsobem to ukazuje, jací opravdu jsou. Po situaci pod tlakem se to ukáže. Nechtěl bych, aby mě někdo viděl takhle.“

Verstappen a Hamilton si po závodě telefonovali. „Ano, volal mi. Nebudu zabíhat do detailů, ale povídali jsme si.“

Přestože Verstappen zůstává nespokojený, řekl, že se chce pokusit udělat za tím, co se stalo, tlustou čáru.

„Výsledek stejně nemůžete změnit. Chci říct, že nejsem spokojený s tím, co se tam stalo, zejména kvůli tomu, že jsem ztratil tolik bodů kvůli někomu jinému, ale je to tak, jak to je.“

„Víc k tomu říct nemůžu. Narazil jsem docela tvrdě do zdi, což nikdy nechcete. Budeme se samozřejmě snažit, abychom tady měli dobrý víkend.“

Lewis Hamilton s kritikou Verstappena nesouhlasil. „Viděl jsem na obrazovce, že vystoupil z auta a vypadal v pořádku,“ řekl Hamilton. „Bylo mi řečeno, že je v pořádku. Až do následného tiskového prohlášení jsem nevěděl, že navštívil nemocnici.“

„Nikdo z nás nikdy nechce, aby se jiný jezdec zranil nebo aby se mu něco stalo.“

Penalizace byla mírná

Verstappen na tiskové konferenci trval na tom, že neudělal nic špatného. „Tvrdě jsem bojoval, tvrdě jsem se bránil, ale ne agresivně, protože kdyby to bylo agresivní, mohl jsem ho strčit nebo přimáčknout na vnitřní stěnu,“ řekl Verstappen. Podle svých slov nechal Hamiltonovi dostatek místa.

Verstappen se až v Maďarsku dozvěděl, jak stewardi své rozhodnutí ohledně penalizace pro Hamiltona zdůvodnili. Uvedli, že vina byla převážně na straně Hamiltona, což znamená, že část viny ležela také na Verstappenovi. Ten ale nechápe, co tím mysleli, protože nemohl udělat nic jinak.

„Co tedy očekávali? Že úplně vyjedu z trati a pak si udržím svou pozici? Pravděpodobně by pak řekli, že nemohu vyjet mimo trať. Jsem překvapený, že je tam určité procento (jeho viny, pozn. redakce).“

Verstappen také kritizoval desetisekundovou penalizaci, kterou Hamilton dostal

„V podstatě vyřadíte svého hlavního soupeře, a s rychlostí, kterou máme s našimi vozy, jsme na míle daleko před třetím nejlepším týmem,“ řekl Verstappen.

„Za normálních podmínek máme klidně náskok 40, 50 sekund, takže desetisekundová penalizace nic nezmění. Penalizace měla být rozhodně přísnější.“