Hamilton se bojí, že odstartuje ze šestého místa

Lewis Hamilton (4./6.)

Pokud očekávaný zítřejší silný déšť znemožní uspořádání kvalifikace, úřadujícímu mistru světa hrozí start z šesté pozice.

„Pokud by k tomu vážně došlo, bylo by to opravdu na houby. Druhý trénink nebyl žádný zázrak. Startoval bych ještě víc vzadu než před týdnem. Bylo by to dost náročné. Pokusím se o tanec na suchu a snad to vyjde.

Cítil jsem se docela dobře, ale ztráta byla značná. Musíme s tím něco udělat a uvidíme. Také začátek druhého tréninku nebyl zlý. Pak jsem se začal propadat. Valtteri má slušnou rychlost, tak doufám, že zítra to bude lepší,“ řekl Hamilton.

Valtteri Bottas (3./2.)

Vedoucí muž průběžného pořadí šampionátu jezdců přiznává, že se Mercedes zdá být pomalejší. Může za to fakt, že se tým snažil vyřešit potíže z prvního víkendu.

„Trénink byl velice užitečný. Ranní jízdy jsme věnovali hlavně řešení problémů se spolehlivostí. Pořád ještě nemáme úplně jasno, ale udělali jsme progres. Jsou to pro nás dobré zprávy,“ řekl Bottas.