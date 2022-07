Hamilton se během horkého závodu nemohl napít, přesto druhým místem slaví sezónní maximum

Po odstoupení Charlese Leclerca se Hamilton posunul za Maxe Verstappena na druhé místo, na kterém také 10 sekund za vítězem projel cílem.

Po třetích místech v Austrálii a posledních třech závodech v Kanadě, Velké Británii a Rakousku tak sedminásobný mistr světa o jednu pozici vylepšil svůj nejlepší letošní výsledek.

Ve Francii panovaly po celý víkend velmi vysoké teploty, pro jezdce tak byl nedělní závod náročný. Pro Hamiltona o to více, že mu už od začátku nefungoval systém s pitím.

„Měli jsme skvělé počasí. Byl to velmi těžký závod, protože moje lahev s pitím nefungovala,“ řekl Hamilton.

„Je to ale skvělý výsledek, když uvážíme, jak daleko jsme byli po celý víkend za těmito kluky. Spolehlivost je tou věcí, ve které je můj tým úžasný, takže velká gratulace týmu v obou továrnách a týmu tady, bez kterých bychom nezískali toto pódium. Také George dnes odvedl skvělou práci.“

Russell letos počtvrté na stupních vítězů

Mercedes letos poprvé skončil na stupních vítězů s oběma svými piloty, když druhého Hamiltona doplnil třetí George Russell.

Brit tím vyrovnal své sezónní maximum, když navázal na třetí místa z Austrálie, Španělska a Ázerbájdžánu.

„Jsem úplně zpocený. Byl to dlouhý a náročný závod,“ řekl Russell.

V závěru pak bojoval se Sergiem Pérezem. „Viděl jsem, že se trápí, když ho předjel Sainz a já měl tu jednu příležitost. Pravidla mluví jasně. Je to přední kolo k zadnímu kolu, když jste na vnitřku. To jsem měl. Nenechal mi dostatek prostoru.“

Mezi oběma došlo ke kontaktu, po kterém si Pérez zkrátil šikanu. Na trať se vrátil před Sainze, kterého pustil před sebe, Russella už nikoliv. Sportovní komisaři nechali incident bez trestu.

Restart po virtuálním safety caru na konci závodu nicméně dal Russellovi šanci zaútočit na Péreze znovu. Tentokrát úspěšně.

„Dojel jsem do cíle na třetím místě a jsou to dvě pódia pro Mercedes. Je to skvělé,“ dodal Brit.