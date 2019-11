Hamilton se Albonovi omluvil za způsobení kolize

Krátce po dojetí závodu přiznal Hamilton svou chybu za incident a Albonovi, který se po střetu propadl až na patnácté místo, omluvil.

„Odvedl skvělou práci. Hluboce se Albonovi omlouvám. Chtěl jsem zaútočit, bylo tam trochu prostoru, který se ale nakonec zavřel. Byla to zcela moje vina,“ přiznal Hamilton.

„Jsem trochu naštvaný. Nikdy s nikým nechci kolidovat, dnes jsem ale riskoval. Šel jsem na vnitřek pod Albona a beru to na sebe, jel jsem zezadu. On odváděl skvělou práci. Dnes jsem do toho dal všechno. Tvrdě jsem tlačit, neměl jsem moc rychlosti. Myslím, že jsme byli rychlejší, než jsme měli být. Red bully dnes byly skvělé, vítězství si zasloužily.“

Druhého výjezdu safety caru Mercedes využil Mercedes k zastávce v boxech. „Nikdy si nemůžete být jistí na sto procent. Dali mi na výběr, při restartu by to bylo obtížné. Buď bych zůstal na trati, přední pneumatiky by se ochladily, protože jsem byl na tvrdší sadě, a potýkal bych se se zahřátím a ztratil bych pozici, nebo bych možná skončil alespoň stejně. Zajel jsem do boxů, ale nevyšlo to.“

Bottas cíl neviděl

Letos podruhé závod nedokončil druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas, kterého z Velké ceny Brazílie vyřadila technická závada.

„Celkově to byl obtížný závod už předtím, než jsem musel odstoupit. Dnes jsme neměli rychlost, musíme se na to podívat. Chtěl jsem jet na jednu zastávku a jet do konce na tvrdé sadě pneumatik, musel jsem ale do boxů znovu, jelikož jsme se obávali, že pneumatiky do konce nevydrží,“ řekl Bottas.

„Samozřejmě není ideální takhle změnit strategii, nakonec na tom ale nezáleží, jelikož jsem stejně závod nedokončil. Zatím neznám detaily, najednou jsem ztratil výkon. Bylo to velmi smolné, obzvlášť proto, že se toho poté tolik stalo, bylo by pěkné se do toho zapojit.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson