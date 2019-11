Hamilton Schumachera už překonal, říká Jordan a uvádí konkrétní důvod

„Každý na to má vůj vlastní názor, ale já jsem toho názoru, že už Michaela předčil,“ řekl Eddie Jordan pro F1 talkSPORT.

„Michael začínal u mě, takže je v tom určitá náklonnost, ale je tady situace, kterou si někteří lidé možná neuvědomují.“

„V té době jsem spolupracoval s lidmi jako Barrichello, Irvine, Fisichella a Alesi a pokaždé, když jsme šli podepsat smlouvu s Michaelem Schumacherem nebo Ferrari, tak tam byly určité podmínky. To, co jsme viděli v Austinu, by se nemohlo stát.“

Jordan naráží na situaci, kdy se Hamilton dostal jinou strategií do čela, ale Bottas ho poté předjel.

Jordan tvrdí, že Schumacherův úspěch ve F1 byl částečně dosažen díky jeho týmovým kolegům, kterým bylo často nařízeno, aby se vzdali vítězství či pozice ve prospěch Schumachera, zatímco Hamilton nic takového nemá.

„Pokud by měl Lewis ve smlouvě podobné věci, tak by ho Bottas na konci nemohl předjet.“

„Pro mě je to v případě Michaela určité mínus. Sedm mistrovství světa… kolik by vyhrál, kdyby neměl vliv a podporu ostatních lidí v týmu? A nemluvím jen o členech týmu, mluvím také o jezdcích.“

„Lewis je podle mého názoru už v jiné lize. Udělal to sám. To, co dokázal, přineslo jeho rodině a jeho lidem velkou hrdost a je pravda, že může být hrdý právem.“

