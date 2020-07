Hamilton s Grosjeanem si vyjasnili názory ve společném boji proti rasismu

Hamiltona rozhořčily Grosjeanovy komentáře, podle kterých jezdci již nemusí před každým závodem pokleknutím ukázat svou jednotnou podporu v boji proti rasismu.

Jak se později ukázalo, Grosjean coby šéf Asociace jezdců velkých cen (GPDA) měl pocit, že musí zastávat názory těch pilotů, kteří nebyli spokojeni s opakovanými projevy protestu.

Na tiskové konferenci před víkendovou Velkou cenou Velké Británie pilot týmu Haas přiznal, že jeho postoj byl možná špatný, zároveň jej ale zklamalo, že po Hamiltonových komentářích byl na sociálních sítích označován za rasistu.

„Byl to pěkný rozhovor s Lewisem. Omluvil jsem se mu, možná jsem to udělal nesprávným způsobem, v tu chvíli jsem ale měl pocit, že jsem to musel udělat,“ řekl Grosjean.

„V GPDA pracujeme ve většinovém hlasovacím systému a měl jsem pocit, že pokud jako jeden z šéfů nebudu poslouchat jezdce, kteří nebyli s pokračováním spokojeni, neplním svoje povinnosti. On (Hamilton) zmínil, že mě jako jednoho z šéfů poslouchají a myslím, že v tomto ohledu měl pravdu.

„Byl to opravdu dobrý telefonát. Řekl jsem, že jsem nebyl rád, když vyšly ty zprávy v médiích a na mých sociálních sítích byla spousta příspěvků o rasismu, že jsem rasista a podobně, což je naprosto špatně.

„Na světě nenajdete nikoho, kdo by řekl, že jsem v tomto ohledu udělal něco špatně. Byl jsem jedním z prvních, kdo podporoval a prosazoval se o to, abychom poklekli. Stále doufám, že jednoho dne na roštu poklekne všech 20 pilotů. A v jednom okamžiku k tomu dojde,“ věří Francouz.

Grosjean také potvrdil, že GPDA jednala se zástupci Mezinárodní automobilové federace (FIA) a Liberty Media (vlastník F1) o organizování formálních protestů během víkendu na Silverstonu.

„Pro nás piloty je těžké uspořádat během podniku takové věci, protože máme na práci spoustu věcí. Takže jsme od Liberty chtěli lepší vedení a jasný postup před závodem, jako jsme měli před prvním podnikem v Rakousku. Myslím, že k tomu dojde a pro nás všechny bude jasnější, co máme dělat,“ dodal Grosjean.