Hamilton: Rychlost McLarenu je pro Mercedes budíčkem

Rychlost McLarenu v kvalifikaci na Velkou cenu Velké Británie formule 1 překvapila asi všechny jeho soupeře. Za varování to považuje také Lewis Hamilton z Mercedesu, který skončil až sedmý.

McLaren minulý víkend v Rakousku nasadil vylepšení. Na Red Bull Ringu ho měl k dispozici jen Lando Norris, pro Silverstone se balíčku dočkal i Oscar Piastri.

V sobotní kvalifikaci byl sice znovu nejrychlejší Max Verstappen z Red Bullu, piloti McLarenu ale obsadili druhé a třetí místo.

Mercedes přitom nestačil na lepší než šesté a sedmé místo, když Hamiltona kromě Verstappena a jezdců McLarenu porazili ještě oba piloti Ferrari a jeho týmový kolega George Russell.

„Není to výbuch, je to pro nás jen budíček. Ostatní nás předjíždí, musíme dělat více,“ řekl Hamilton.

„Samozřejmě se pokusím být optimistický a odvádět maximum, reálně ale nevím jak. Uvidíme. Bylo těžké překonat dvě ferrari a teď tam máme ještě dva mclareny. Je ale skvělé je mít do toho zamíchané, to chceme v tomto sportu vidět. Bude to náročný závod.“

Překvapen je i Russell

Výkonnostní krok McLarenu překvapil i druhého pilota Mercedesu Russella, který porazil svého krajana Hamiltona.

„Nejsem si úplně jistý, odkud se ta jejich výkonnost vzala, stejně jako minulý víkend,“ řekl Russell.

„Zítra to bude zajímavé. Často vidíte, že je tým silný v sobotu a v neděli už je to slabší. Mám takový pocit, že tohle nemusí být nutně případ McLarenu. Takže boj je v našich rukou.“