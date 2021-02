Hamilton prozradil, kdy skončí ve F1. Letos to zřejmě nebude

S trochou nadsázky máme ve formuli 1 pro letošní rok jednu volnou ale rezervovanou sedačku – je to ta nejlukrativnější.

Lewis Hamilton stále nepodepsal smlouvu na letošní a případně i další sezóny. Obě strany ale opakují, že se dohodnout chtějí. Má se tak stát nejpozději do začátku testů (12. března), ale můžeme očekávat, že k tomu dojde spíše do představení nového vozu (2. března). Podle některých spekulací dokonce už v nejbližších dnech.

V podcastu Formula for Success Hamilton poměrně jasně naznačil, že ve formuli 1 hodlá pokračovat.

„Máme jen jeden život. To, co děláte, si musíte užít. Každý den musíte najít štěstí v tom, co děláte.“

„Ano, pohybuji se v konkurenčním prostředí, ale když nasednu do auta, zavřu hledí, tým nastartuje auto a já odjedu z garáže, mám ten největší úsměv. Je tomu tak i dnes, po všech těch letech závodění.“

„Pokud někdy nastane den, kdy se to nestane, kdy se ten úsměv nedostaví, budu vědět, že je konec a musím přejít na něco jiného.“

Hamilton také řekl, že ho baví fakt, že inspiruje mladé lidi. „V průběhu své kariéry jsem si nikdy nemyslel, že mě budou lidé sledovat. Uvědomuji si, že pro lidi je důležité to, co dělám. Ano, rád vstávám a pracuji se svým týmem na dosažení společného cíle. Je super vzrušující být součástí týmu, být ten, kdo to dokončí nebo katalyzátorem úspěchu v týmu.“

„Ale je to také myšlenka, že mě pravděpodobně sleduje malé dítě, které si uvědomuje, že je to možné (pro něj). To je pro mě super vzrušující.“