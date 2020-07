Hamilton proplul o 1,2 sekundy ke své 89. pole position

Podmínky na trati se v průběhu celé kvalifikace neustále měnily. V samotném závěru třetí části kvalifikace nicméně trať osychala a jezdci zrychlovali. O pole position nakonec bojovali Hamilton s Maxem Verstappenem. Pilot Red Bullu nicméně ve svém závěrečném pokusu chyboval, zatímco Hamilton ještě vylepšil svůj čas. Svou 89. pole position kariéry získal o 1,216 sekundy.

„Jsem spokojen. Pro nás všechny to byl náročný den. Častokrát jsme ani neviděli, kam jedeme a v předposledním kole jsem měl dramatický okamžik kvůli aquaplaningu. Měl jsem srdce až v krku, ale v posledním kole jsem byl schopen se zlepšit, hezky a čistě,“ řekl Hamilton.

V pátečních trénincích přitom Mercedes potkaly problémy. „Včera to byl náročný den. Začalo to dobře v prvním tréninku, ve druhém tréninku se ale objevil velký problém, přes noc jsme to ale vyřešili, nebylo to nic vážného.

„Dnešek by pro nás byl ještě lepší, kdyby bylo sucho, ale jako vždy jsem vděčný za déšť. Zdá se, že zítra bude mnohem jasněji, jsme ale připraveni na jakékoliv podmínky. Jsem rád, že to byla bezproblémová a bezchybná kvalifikace. To je vždy pozitivní,“ dodal Brit.

Bottas ve druhé řadě

Druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas, který minulý víkend na Red Bull Ringu vyhrál kvalifikaci i úvodní závod sezóny, obsadil čtvrté místo a do závodu vyrazí z druhé řady.

Fin po kvalifikaci přiznal, že se potýkal s problémy s předními brzdami, kvůli kterým si v mokrých podmínkách tolik nevěřil. Na svého týmového kolegu ztratil 1,428 sekundy.

„Nebylo to snadné. Nečekal jsem, že budu na roštu čtvrtý, ale náročné podmínky mohou přinést jiné výzvy. Myslím, že jsem nedokázal dostat správnou teplotu do pneumatik. Část problémů způsobovala také pravá přední brzda. Při brzdění jsem proto nemohl naplno využít potenciálu vozu, což je pro důvěru na mokru opravdu důležité. Bylo to celkem zrádné a je to zklamání,“ řekl Bottas.

Fin věří, že se mechanikům podaří problém vyřešit. „Bylo by hezké letět, ale to zjistíme až zítra, protože v tréninku jsme neodjeli závodní vzdálenost, víme ale, že vůz je rychlý, takže se na to těším.“