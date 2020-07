Hamilton promlouval do duše soupeřům. Doufá, že jednoho dne pokleknou všichni

Někteří jezdci nepoklekli. Argumentují tím, že podobné gesto má v jejich zemi jiný význam a bojují proti rasismu jinak – ať už tričky před startem závodu, nebo prostě tím, jak žijí.

„Nebylo to v plánu (znovu pokleknout), ale měli jsme briefing jezdců a poté jsme měli diskusi přes Zoom. Vedli jsme debatu o tom, že to uděláme znovu,“ řekl Hamilton v Maďarsku.

„Řekl jsem, že to budu dělat i nadále. Někteří k tomu přistoupili tak, že ‚No... už jsem to udělal minule, neudělám to znovu.‘ Jiní měli i nadále stejný přístup, jaký měli o prvním víkendu. Proto jsem se rozhodl si promluvit mezi čtyřma očima s těmi, kteří se rozhodli stát. Jen tak si promluvit.“

„Myslím, že jako jezdci se v tomto období sbližujeme. Neříkám, že všichni pokleknou, ale postupně o tom mluvíme stále častěji.“

„Rád bych si myslel, že v určitém stádiu dojde k porozumění a poklekneme všichni společně.“