Hamilton prodloužil smlouvu s Mercedesem o dva roky

Mercedes potvrdil, že Hamilton prodloužil smlouvu o další dva roky. Sedminásobný mistr světa tak odjede za Mercedes nejméně 11 sezón.

Obě strany se dohodly dříve než na aktuální smlouvě. Hamilton teprve v únoru podepsal smlouvu na letošní rok a šlo o roční smlouvu.

Hamiltonův podpis a ani délka smlouvy nejsou žádným překvapením. Obě strany už dříve avizovaly, že jednání o smlouvě začala. Mnohem více se tak čeká na potvrzení druhého jezdce – zda zůstane Valtteri Bottas, nebo ho nahradí George Russell.

„Je těžké uvěřit, že už je to téměř devět let, co pracuji s tímto neuvěřitelným týmem,“ řekl Hamilton. „Jsem nadšený, že budeme pokračovat v naší spolupráci další dva roky.“

„Dosáhli jsme toho společně hodně, ale stále toho máme hodně před sebou, a to jak na trati, tak mimo ni. Jsem nesmírně hrdý a vděčný za to, jak mě Mercedes podpořil v mém úsilí o zlepšení rozmanitosti a rovnosti v našem sportu. Přijali odpovědnost a učinili důležité kroky k vytvoření rozmanitějšího týmu a inkluzivního prostředí.“

„Děkuji všem oddaným a talentovaným lidem ve společnosti Mercedes, díky jejichž tvrdé práci je to všechno možné, a představenstvu za jejich trvalou důvěru ve mne. Vstupujeme do nové éry, která bude náročná a vzrušující, a já se nemohu dočkat, čeho ještě společně dosáhneme.“

„Od roku 2022 vstupujeme do nové éry F1 a v našem týmu nemůže být lepší jezdec než Lewis,“ řekl Toto Wolff.

„Jeho úspěchy v tomto sportu mluví samy za sebe a díky svým zkušenostem, rychlosti a závodnímu umu je na vrcholu svých sil. Užíváme si letošní bitvu, kterou máme ve svých rukou, a proto jsme také chtěli tuto smlouvu dohodnout brzy, aby to neodvádělo naší pozornost od dění na trati.“

„Vždy jsem říkal, že dokud má Lewis oheň pro závodění, může pokračovat, jak dlouho bude chtít.“