Hamilton přiznává, že Mercedesu v Silverstonu něco schází

Černé vozy stáje Mercedes v pátečních trénincích skončily až ve druhé desítce. Hamiltonovi ani Russellovi se zatím nedaří optimálně nastavit vůz.

Lewis Hamilton (12./15.)

Sedminásobný mistr světa by se na domácí půdě pochopitelně rád blýskl vysokým umístěním. Závodní víkend však nedopadl zrovna pozitivně, Hamilton ve druhém tréninku na Verstappena ztratil 1,2 sekundy.

„Auto se řídí hodně ztuha. Nehledě na to, co děláme s nastavením, je hodně obtížné k řízení. Při kvalifikační simulaci jsme nezaznamenali žádné zlepšování. Je to jasné znamení, že je něco špatně. Závodní rychlost už tak zle nevypadala. Alespoň jedno pozitivum.

Poslední část mé jízdy byla o něco konzistentnější. Kdo ví, čím to bylo, možná změnou větru, možná jsem si na auto zvykl. Zkusíme s tím ještě něco udělat a Mick Schumacher pojede na simulátoru, tak snad nám to dá nějaké odpovědi,“ doufá Hamilton.

George Russell (14./12.)

Rovněž Russell má za sebou náročný tréninkový den. Vzhledem k náročným povětrnostním podmínkám nebylo snadné zjistit, zda nasazené novinky na voze přinesou kýžené vylepšení.

„Strašně tu fouká vítr, všichni o tom mluví. Jsou to hodně náročné podmínky. Nedokážeme odhadnout, co nám přinesla vylepšení. Jsem si ale celkem jistý, že v kvalifikaci budeme vědět, jak si stojíme.

Rozhodně to v našem podání nebyl zrovna povedený pátek. Zítra ale bude jiné počasí. Musíme zjistit, co se s námi dělo. V prvním tréninku to na střední směsi nevypadalo úplně zle. Mysleli jsme si proto, že na měkkých gumách ve druhém tréninku budeme létat, ale nestalo se tak. Je třeba tomu přijít na kloub.

Vidíme jistý trend, že se stoupajícími teplotami nám to tolik nejede. Máme pár teorií, proč tomu tak je,“ prozradil Russell.