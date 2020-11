Hamilton přiznal, že jednal s Ferrari. Titul rytíře si prý nezaslouží

Skupina britských poslanců posílá dopis premiérovi. Podle nich je ten správný čas, aby královna udělila Hamiltonovi jeden z nejvyšších řádů a Hamilton si tak mohl před své jméno psát „Sir“.

„Když přemýšlím o té poctě, myslím na lidi jako můj dědeček, který sloužil ve válce,“ řekl Hamilton, kterého cituje Motorsport.com. „Myslím na sira kapitána Toma, který se stal rytířem a čekal sto let na tuto neuvěřitelnou poctu.“

„Myslím na lidi, kteří řídí nemocnice, na sestry a lékaře, kteří zachraňují životy v té nejtěžší době. Myslím na ty neznámé hrdiny a nedívám se na sebe jako na neznámého hrdinu. Nikoho jsem nezachránil. Je to neuvěřitelná pocta, kterou obdržela malá skupina lidí.“

„Jediné, co mohu říci, je to, že když stojím na pódiu a poslouchám národní hymnu, jsem velmi, velmi hrdý. Jsem velmi hrdý Brit. Jak jsem již řekl, je to opravdu ten nejzvláštnější okamžik, kdy mohu reprezentovat… být tam nahoře a reprezentovat národ.“

Jednal s Ferrari

Hamilton byl v průběhu své kariéry spojován s Ferrari. Aktuálně nemá smlouvu pro příští rok, ale očekává se, že zůstane u Mercedesu. U Ferrari je navíc už obsazeno. Za tým budou jezdit Charles Leclerc a Carlos Sainz.

Pro Gazzettu dello Sport Hamilton přiznal, že v minulosti jednal s Ferrari. Jednání ale nikdy nebyla příliš vážná.

„Myslím, že záleží na načasování a věci se nakonec stanou z nějakého důvodu. V posledních sezónách má smlouva vždy vypršela v letech odlišných od všech ostatních jezdců.“

Hamilton uvedl, že když na konci roku 2012 podepsal smlouvu s Mercedesem, bylo jedním z jeho požadavků, aby mu tým poskytl více svobody.

„Před podpisem s Mercedesem jsem řekl: ‚Podívej, jsem jiný než ostatní. Dovolte mi být sám sebou, dovolte mi zažít některé věci, protože musím zjistit, kdo jsem. V každém případě vám budu pomáhat a snažít se, aby značka rostla ve světě mladých lidí lepším způsobem A to se stalo.'“