Hamilton přišel v sukni. Doufá, že lidé otevřou svou mysl

Lewis Hamilton přijel do paddocku F1 v oblečení, které by se hodilo spíše na přehlídkové molo. Není to poprvé.

Lewis Hamilton ve čtvrtek pravidelně přichází do paddocku formule 1 v netradičním oblečení. „Je to docela odvážné,“ řekl Hamilton o sukni (kiltu), ve které ve čtvrtek dorazil na okruh v Istanbulu. „Opravdu se mi líbí, co dělá Burberry, ten outfit se mi prostě líbí.“ 15 000 kilometrů Lewise Hamiltona. Zvládne boj o šampionát se třemi motory? „Na internetu si procházím různé obrázky a nacházím věci, které se mi líbí. Před pár lety jsem fotil pro GQ s kiltem, který jsme speciálně vyrobili s Tommy Hilfigerem a byl unisex.“ „Každý si může obléct, co chce. Najdou se lidé, kteří to nepochopí, ale to je v pořádku. Doufejme, že nakonec projdou fází otevření mysli a nechají lidi být tím, kým chtějí být.“ Hamilton se nedávno zúčastnil Met Gala a byl v Paříži na Týdnu módy. „Přirozeně je to odlišný svět od F1,“ řekl Hamilton. „F1 se na to samozřejmě nezaměřuje a je velmi korporátní. Ve F1 vlastně neexistuje žádná móda.“ Cítím se svobodný, že to mohu dělat. „Vždy jsem měl pocit, že je to místo, kde není snadné být sám sebou. A když jdete na módní přehlídku, když jste například na týdnu módy, jste obklopeni lidmi z různých společenských vrstev, kteří se vyjadřují různými způsoby.“ „Mám rád prostředí, kde se mohu projevit. To teď dělám i na závodní dráze a cítím se svobodný, že to mohu dělat.“ „Líbí se mi, že se mohu odpoutat od sportu. Intenzita celé sezony je náročná pro každého, kdo je na trati. Mít možnost dělat něco jiného, mít jinou činnost, na kterou se mohu soustředit, je jako ventil, který mi pomáhá vypustit páru. Když přijedu na GP, vždy se cítím svěží, protože to není něco, na co bych myslel každý den.“