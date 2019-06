Hamilton přišel o první řadu. Za zdržení Räikkönena dostal penalizaci

Lewis Hamilton klesne na startu Velké ceny Rakouska o tři místa za zdržení Kimiho Räikkönena v první části kvalifikace. Do závodu odstartuje z pátého místa. Jezdec Mercedesu dostal také jeden trestný bod.

Hamilton byl svým inženýrem varován, že se Räikkönen blíží. Podle svých slov se nechtěl potkat s alfou romeo v zatáčce, a tak překřížil trať, aby se z ní dostal do únikové zóny. Fina tím však překvapil. Naštvaný mistr světa z roku 2007 ukázal Hamiltonovi prostředníček.

„Nevím, proč nezpomalil a nenechal mě, abych ho předjel,“ řekl Räikkönen pro Sky. „Trochu zpomalil a pak zrychlil a přejel přes závodní linii.“

Na dotaz, zda by měl dostat Hamilton penalizaci i přesto, že Räikkönen nakonec postoupil do druhé části, reagoval: „Když někoho zablokujete v kvalifikaci, měl by vždy přijít trest. Není to nic těžkého, ale nevím, co se stane. Uvidíme.“

Penalizován také Russell

Před sportovní komisaře šel také George Russell, kterému se musel Daniil Kvjat vyhýbat v poslední zatáčce. Jednalo se nejen o zdržení, ale také o dosti nebezpečnou situaci. Russell dostal penalizaci 3 míst a jeden trestný bod.

Foto: Getty Images / Bryn Lennon