Hamilton přišel o druhou řadu. Dostal penalizaci a na startu klesne o tři místa

Lewis Hamilton byl penalizován za zablokování Maxe Verstappena v kvalifikaci. Na startu se propadne ze 4. na 7. místo.

„Auto č. 44 (Hamilton) bylo v pomalém kole a mimo závodní stopu, když se blížilo k zatáčce 2. Auto č. 1 (Verstappen) se v rychlém kole blížilo k autu č. 44.“

„Tým nejprve informoval jezdce vozu č. 44, že auto č. 1 je v rychlém kole. Poté však poslal další zprávu, že auto č. 1 ‚zpomaluje‘, ačkoliv auto č. 1 bylo po celou dobu v rychlém kole a nezpomalovalo, jak tým tvrdil.“

„To vedlo k tomu, že auto č. 44 zrychlilo a najelo do závodní stopy vozu č. 1 při vjezdu do třetí zatáčky. Auto č. 1 muselo zareagovat na to, že se auto č. 44 objevilo ve stopě, a bylo nuceno vyjet z ideální stopy a přerušit své rychlé kolo.“

„Důkladně jsme prozkoumali závodní stopu, kterou auto č. 1 využívalo v předchozích kolech v této části trati, a zjistili jsme, že auto č. 44 skutečně vjelo do závodní stopy, kterou auto č. 1 používalo během svých předchozích rychlých kol. To jednoznačně potvrdilo, že auto č. 1 bylo zdrženo.“

„Jezdec vozu č. 44 bezprostředně po incidentu vyjádřil svou nespokojenost s nesprávnou zprávou od týmu. Během slyšení jezdec vozu č. 44 uznal, že chybná zpráva týmu vedla k incidentu.“

„Stejně jako v předchozích případech tohoto typu, kdy jezdec obdržel nepřesnou nebo neúplnou informaci, která vedla k zablokování jiného vozu, skutečnost, že příčinou byla rádiová zpráva od týmu, není považována za polehčující okolnost. Proto ukládáme standardní trest – posun o 3 místa na startovním roštu.“