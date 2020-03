Hamilton přirovnává karanténu k životu zvířat v zajetí

Země po celém světě přijímají opatření k zabránění šíření nového koronaviru COVID-19, v České republice se například nesmí konat žádné společenské, kulturní a sportovní akce, je zavřena velká část obchodů a spousta lidí je v karanténě.

V izolaci je také Hamilton, který se před několika týdny zúčastnil akce, na které byl také herec Idris Elba, který byl následně pozitivně testován na nový koronavirus. Ve svém příspěvku na Instagramu Hamilton sdílel obrázek pandy v zoologické zahradě a své fanoušky vyzval, aby si uvědomili, jak se cítí zvířata v zajetí.

„Pokud jste zavření doma, možná můžete zkusit, čím si prochází každý den zvířata v zajetí, jejich životy se zastavily,“ napsal Hamilton.

„Prosím, v budoucnu nechoďte do žádné zoologické zahrady nebo do cirkusu, protože tím to penězi podporujete,“ dodal s hashtagy #nomorezoos (už žádné zoo) a #freedom (svoboda).

Hamilton je mimo závodní okruhy aktivní v ochraně přírody, snaží se poukazovat na životní podmínky zvířat. Před několika lety se stal také veganem.

Na začátku března v Austrálii navštívil centrum Wires Wildlife Rescue, aby pomohl zvýšit povědomí o následcích rozsáhlých požárů, které zasáhly Austrálii.

So grateful for the team at @WIRES_NSW for the opportunity 🙏🏾🐨 pic.twitter.com/owZhIOnnGt — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) March 10, 2020

Foto: Getty Images / Mark Thompson