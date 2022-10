Lewis Hamilton přirovnal formuli 1 k NASA, která má jedno ze svých center v Texasu, kde se minulý týden jela velká cena.

Zájem o formuli 1 v USA roste. Příští rok budeme mít v USA hned tři závody a kromě amerického týmu zřejmě po delší době také amerického jezdce. V Austinu přišlo během víkendu 440 tisíc fanoušků.

Lewise Hamiltona se zeptali, co podle něj vyburcovalo americké fanoušky. „Vlastně nevím, snad kromě seriálu na Netflixu, který lidem poskytl mnohem hlubší vhled, protože když zapnete televizi a začnete sledovat, je velmi těžké pochopit, co se děje,“ řekl Hamilton pro GP Fans.

Podle Hamiltona Drive to Survive otevřel fanouškům dveře do světa F1. „Myslím, že jakmile to lidé viděli, tak se prostě dostali do skutečné červí díry, kde se dozvěděli více o technologii, že v pozadí je spousta matematiky, je tam obrovské množství dat, je to nejvyšší technologie, která je k dispozici, která by pomohla vývoji... která přechází do silničních aut.“

„Je tu 20 jezdců, kteří jsou sportovci a každý víkend riskují své životy. V ostatních sportech je to také vzrušující, ale na rozdíl od nás, je tam spousta hráčů, spousta sportovců. Nás je jen dvacet.“

„Je to velmi, velmi malá skupina, která pilotuje tyhle rakety, takže jsme myslím tak blízko NASA, jak jen můžeme být.“

Během Grand Prix USA řada jezdců navštíví Johnsonovo vesmírné středisko v Houstonu, které se nachází nedaleko Austinu. V minulosti do něj zavítal také Hamilton.