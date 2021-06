Hamilton při restartu přepínačem na volantu omylem „vypnul brzdy“

Pro dvoukolový sprint po přerušení závodu se Hamilton postavil na startovní rošt na druhé místo vedle Sergia Péreze. Brit měl lepší start než pilot Red Bullu, při brzdění do první zatáčky ale zablokoval přední kola a vyjel až do únikové zóny.

Z čela se propadl až daleko za body na patnácté místo, kde také závod dokončil.

„Když se při restartu Checo přiblížil ke mně, kliknul jsem na přepínač a v podstatě vypnul brzdy, takže jsem šel rovně,“ řekl Hamilton, který podle svých slov „ani netušil, že jsem se ho dotknul“. Následně mu to však potvrdil jeho závodní inženýr Pete Bonnington.

Hamilton řekl, že při jízdě za safety carem vypnul nastavení ohřívání brzd. Podle Bonningtona musel Hamilton toto nastavení omylem znovu zapnout.

„Je těžké to přijmout. Hlavně se ale omlouvám lidem v týmu, kteří tak tvrdě pro tyto body pracovali. Vrátíme se silnější. Upřímně, je to celkem ponižující zkušenost. Velmi tvrdě jsme tento víkend pracovali, abychom se vrátili do čela.“

Mercedes poprvé od roku 2018 nezískal ani bod

Alespoň částečně se závod pro Mercedes nepodařilo zachránit ani Valtterimu Bottasovi. Fin už v sobotní kvalifikaci skončil až na desáté pozici a na hranici bodované desítky se pohyboval také v průběhu celého závodu. Ten nakonec dokončil na dvanáctém místě.

Mercedes tak poprvé od Velké ceny Rakouska 2018 nezískal v závodě ani bod.

„Dnes mi v závodě, stejně jako po celý víkend, chyběla rychlost. Je těžké pochopit, proč tomu tak bylo. Jeden velký problém je zahřátí pneumatik, obzvlášť těch předních,“ řekl Bottas.

„Trvalo téměř 10 kol, než jsem při restartu zahřál tvrdou sadu. Dělal jsem, co jsem mohl, něco ale tento víkend nebylo s autem v pořádku.“