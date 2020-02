Hamilton při jednání o nové smlouvě musí zvážit svůj plán na „dalších pět až deset let“

Současná smlouva Hamiltonovi vyprší na konci letošního roku, mluvilo se přitom o jeho možném přestupu do Ferrari v případě, že se s Mercedesem nedohodne na pokračování spolupráce.

Během prvních předsezónních testů Hamilton přiznal, že s vedením Daimleru již neformálně mluvil na předávání cen Laureus, kde si Brit převzal ocenění za vítězství v kategorii Sportovec roku. Jak sám přiznal, nyní se spolu s týmem soustředí na přípravy na nadcházející sezónu a o nové smlouvě s šéfem týmu Totem Wolffem nejedná.

„Abych pravdu řekl, opravdu jsem o tom zatím příliš nepřemýšlel. Nespěchám s tím. Věřím, že náš cíl je stejný, v následujících měsících si spolu sedneme,“ řekl Hamilton.

„Vím, že Toto chce, právě teď se ale soustředíme na to, abychom byli připraveni na sezónu, chceme do ní vstoupit pravou nohou. V tuhle chvíli se tím ale netrápím.“

Hamilton zdůraznil, že jeho vztah s Mercedesem je založen na vzájemné důvěře. Brit je podle svých slov rád, že mu Mercedes dovoluje „být tím, kým chci“ a tým mu nediktuje, jakým způsobem má mluvit nebo se oblékat, což se podle něj často děje v ostatních týmech.

„Každý viděl moje výsledky v minulých několika letech. Stále proto dokazuji, že je to povzbuzující, v podstatě mi to pomáhá být více zapojen do týmu a pomáhá mi to být ještě lepším jezdcem, než jsem si myslel, že mohu být,“ říká.

„Snažím se zjistit, jaký je můj plán na dalších pět až deset let a jak rozhodnutí, která učiním nyní, ovlivní mou budoucnost. To mi dovoluje udělat určité věci, abych, až přestanu a pověsím helmu na hřebík, mohl pokračovat v dalších věcech. O tom budeme hlavně mluvit.“

Hamilton také prozradil, že o poslední smlouvě s Wolffem jednal „osm až deset hodin“.

„Zdá se, že nemáme žádné problémy. Sdílíme stejné hodnoty, naše cíle jsou stejné, máme k sobě obrovský respekt.“

