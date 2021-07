Hamilton předpovídá Verstappenovu snadnou cestu za vítězstvím, sám chce napravit škody

Hamilton nestačil Verstappenovu tempu na stejné trati už minulý víkend při Velké ceně Štýrska, kde dojel v závodě druhý. Dnes přitom Hamilton skončil v kvalifikaci ještě o pozici hůře než před týdnem.

Ačkoliv tentokrát porazil svého týmového kolegu, nestačil kromě Verstappena na Landa Norrise z McLarenu a druhého jezdce Red Bullu Sergia Péreze.

„Je to ještě větší výzva, než byla před týdnem. Stále nám chybí rychlost. Zkoušel jsem všechno, abych dostal z auta více rychlosti. V následujících závodech musíme najít rychlost,“ řekl Hamilton.

„Nevím, jestli sem McLaren přivezl vylepšení, ale dnes byli velmi rychlí, skvělá práce Landa. My se jen musíme snažit zlepšit. Z hlediska čisté závodní rychlosti není co řešit.

„Tihle kluci na nás mají tři desetiny, myslím, že tento víkend opět vylepšili svůj vůz. Řekl bych, že to pro Maxe bude snadná cesta za vítězstvím. My se musíme pokusit a uvidíme, zda se dostaneme alespoň před Péreze. A musíme se pokusit minimalizovat škody.“

Bottas čekal, že bude blíže Red Bullu

Z páté pozice vyrazí do závodu Valtteri Bottas. Fin očekával, že bude blíže Red Bullu.

„My jsme se od minulého víkendu trochu propadli, nebo ostatní získali více než my. Myslím, že nám chybí tak desetina nebo dvě na to, kde bychom měli být. Nevím, jestli je to kvůli směsi C5, nebo McLaren něco našel. Taková byla dnešní rychlost auta,“ řekl Bottas.