Hamilton předpovídá „snadné“ Verstappenovo vítězství ve Velké ceně Itálie

Verstappen dojel do cíle 18kolového sprintu na druhém místě za Valtterim Bottasem. Hamiltonův týmový kolega z Mercedesu ale bude kvůli penalizaci za výměnu pohonné jednotky startovat až z konce pole.

Hamilton si v páteční kvalifikaci vybojoval pro sprint druhé místo, start se mu ale vůbec nepodařil a propadl se až na páté místo, na kterém také projel cílem. Díky Bottasově penalizaci si o jednu pozici polepší.

„Ztratili jsme spoustu bodů. Podcenili jsme, jak dobře se bude chovat,“ řekl o měkké sadě pneumatik, kterou pro sprint zvolili jezdci McLarenu, kteří dojeli před Hamiltonem, jehož tým naopak vsadil na střední směs pneumatik Pirelli.

„Musím se pokusit přijít na to, jak se zítra dostat před mclareny a napravit tím způsobené škody.“

Ačkoliv dlouhé rovinky na okruhu v Monze více svědčí vozům s pohonnými jednotkami Mercedes, Hamilton pro nedělní závod předpovídá Verstappenovo vítězství.

„Viděli jste rychlost Red Bullu. Nevím, jestli byl rychlejší než Valtteri, ale jsou velmi rychlí a teď je na pole position, mělo by to pro něj být snadné vítězství. Já se jen musím dostat před tyhle kluky přede mnou.“

Podle Hamiltona se Red Bull drží před Mercedes neustálým přinášením vylepšených dílů na svůj letošní monopost. „Každý víkend přichází s vylepšením. Podle toho, co mi bylo řečeno, nepřinesli vylepšení jen na jeden závod. Neustále přidávají vozu na výkonu. Odvedli skvělou práci, ale dnes to byla skvělá práce i od Valtteriho.“

Bottas doufá, že v závodě získá ztracené pozice

Vítěz druhého letošního sprintu Bottas věří, že po startu z poslední pozice se dokáže probojovat dopředu.

„Cítím se dobře. Zdá se, že už je to nějaká doba, co jsem naposledy skončil v závodě na prvním místě. Bohužel zítra budu startovat zezadu, rychlost ale máme, takže budu bojovat a zítra se dostanu co nejvýše to půjde,“ řekl Fin.

„Dnešek jsem si ale užil. Byl to velmi čistý závod a měli jsme dobrou rychlost.“