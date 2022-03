Hamilton: Před novou sezónou se cítím odpočatý jako nikdy

Poté, co v posledním kole Velké ceny Abú Dhabí prohrál souboj s Maxem Verstappenem o titul mistra světa, se Hamilton stáhl do ústraní.

Dnes již bývalý ředitel závodů F1 Michael Masi v rozporu s pravidly urychlil proces restartu, aby rozhodující závod sezóny nebyl dojet za safety carem. O kolo pomalejší piloty nechal předjet, ale závod restartoval předtím, než tito jezdci stihli dojet zbytek startovního pole.

Verstappen, který během safety caru přezul na novější pneumatiky, pak neměl v posledním kole větší problém předjet Hamiltona na starších pneumatikách, vyhrát závod a získat svůj první titul mistra světa.

Hamilton zdůraznil, že nikdy neuvažoval o odchodu z F1. Ačkoliv ve 37 letech se blíží konec Hamiltonovy kariéry, sedminásobný mistr světa se podle svých slov stále cítí být na vrcholu.

„Myslím, že na konci každé sezóny, hlavně ti piloti v mém věku, přemýšlejí nad budoucností. Přemýšlíte nad tím, co budou další kroky, jaké kroky jsou pro vás správné, co je pro vás dobré z pohledu celkové spokojenosti? Vždy proto hodnotím všechny možnosti,“ řekl Hamilton.

„Na začátku sezóny jsem se ale zavázal týmu a nakonec to, co dělám, miluji. Jsem rád součástí týmu. Už jsem to řekl mnohokrát, ale se všemi rád pracuji na společném cíli.

„Cítím, že jsem na vrcholu, tak proč bych musel odcházet? Existuje spousta různých způsobů, jak můžete svou pozornost upřít na něco jiného, a řekl bych, že tato zima je jednou z nejlepších, jaké jsem zažil. Cítím se dnes čerstvější, než jsem kdy byl.“

Hamilton se od konce loňské sezóny až do představení letošního vozu Mercedesu v polovině února odmlčel také ze sociálních sítí, kde je jinak velmi aktivní. Brit, který bude letos útočit na rekordní osmý mistrovský titul, věnoval zimní přestávku rodině.

„Samozřejmě jsem o těch věcech mluvil s tátou, protože je to něco, co jsme začínali spolu. Bylo to spíše o tom žít přítomností, vytvářet si vzpomínky. Občas se v životě tak soustředíme a uvízneme v určitých věcech jako je práce, že tyto věci zapomeneme dělat,“ dodal Hamilton.

„Bylo to skvělé období jen vzpomínat a čerpat nové síly. Bylo to nejlepší období, které jsem se svou rodinou zažil.“