Lewis Hamilton pošle Austrálii 500 tisíc dolarů, což je v přepočtu 11,5 milionů korun. Je to více, než pošle česká vláda. Podle ministra zahraničí dá 2 miliony korun.

Hamilton potvrdil, že ho nejvíce zasáhlo to, jak požáry trpí zvířata. Podle odhadů jich v důsledku požárů uhynulo až 500 milionů.

Hamilton pošle peníze australské pobočce Světového fondu na ochranu přírody, místním hasičům a organizaci WIRES Wildlife Rescue, což je největší charitativní organizace na záchranu a rehabilitaci volně žijících živočichů v Austrálii.

„Mám to štěstí, že často navštěvuji Austrálii,“ uvedl Hamilton. „Z první ruky vím, jak krásná je to země. Bojuj dál Austrálie. Strávil jsem nějaký čas diskusí s lidmi z Austrálie, kteří pracují v jádru toho všeho a jsem naplněn obdivem za všechno, co dělají.“

Hamilton také vyzval 14 milionů svých fanoušků na Instagramu a 5,6 milionů na Twitteru, aby se „připojili ke mně při přemýšlení o dopadu, který máme na naší planetu.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson