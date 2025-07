Hamilton poprvé v hybridní éře F1 chyběl na Silverstonu na pódiu

Od začátku hybridní éry v roce 2014 Hamilton, který v letech 2013 až 2024 závodil za Mercedes, nikdy nechyběl na Silverstonu na stupních vítězů, z toho osmkrát v tom období stanul na tom nejvyšším.

Dnes měl blízko svým prvním stupňům vítězů za Ferrari v nedělní velké ceně, ale za dvojicí jezdců McLarenu a Nicem Hülkenbergem skončil čtvrtý.

Čtvrtý letos Hamilton dojel už v Imole a na Red Bull Ringu.

„Není to výsledek v jaký jsme doufali, ale jako tým nadále rosteme a já se více sžívám s autem. Třetí místo se občas zdálo být na dosah, ale gratuluji Nicovi k jeho prvnímu pódiu, zajel skvělý závod,“ řekl Hamilton.

„Silverstone vždy nabízí skvělou show a proměnlivé počasí rozhodně udělalo závod zajímavým. Velké díky úžasným divákům za veškerou podporu o tomto víkendu, vždy je skvělé být doma.“

Leclerc: Neměli jsme rychlost

Charles Leclerc byl jedním z jezdců, kteří do boxů zamířili už po zahřívacím kole, když usoudili, že je trať příliš suchá na přechodné pneumatiky, a nazul místo toho střední sadu. Kvůli tomu startoval z boxů.

„Byl to náročný závod od startu do cíle. Moje rozhodnutí zastavit po zahřívacím kole pro slicky nebylo správné, myslím ale, že to moc nezměnilo, protože jsme dnes neměli rychlost,“ řekl v cíli čtrnáctý Leclerc.

„V posledních závodech jsem se vydal s nastavením auta cestou extrému a v suchu se to vyplatilo. Nicméně v dnešních podmínkách to nefungovalo. Je před námi spousta práce. Gratuluji Nicovi k pódiu, je to pro něj a pro tým velký úspěch.“

Zdroj: Ferrari