Hamilton popřel, že by v Q3 taktizoval. Horner nad tím mávnul rukou

Hamilton zvolil postup, který před necelými dvěma lety velmi ostře kritizoval. Jezdci tehdy ve stejnou část kvalifikace taktizovali v Monze – tam šlo především o jízdu v závěsu. Nikdo nechtěl jet první. Pole position udržel Leclerc, který pak i vyhrál závod.

„Drželi nás všechny za sebou, takže jsme nemohli zajet kolo... To je zajímavá taktika, jak si udržet pole position,“ řekl tehdy Hamilton.

Christian Horner, který Hamiltona v uplynulých dnech kritizoval kvůli kolizi v Silverstonu, zůstal klidný.

„Ani ne,“ reagoval Horner na dotaz Sky Sports, zda je naštvaný. „Je to tak trochu hra. Lewis zajel skvělé kolo a pak zřejmě zpomalil, protože nechtěl, aby naše vozy měly čistá kola. Ale měl na to právo. Měl pozici na trati. Nemáme s tím zásadní problém. Všechno je to o zítřku.“

Podle Hornera by jeho jezdci zřejmě postupovali jinak. „Myslím, že bychom se asi více zaměřili na přípravu pneumatik, protože je vidět, že jeho čas na kolo se ani zdaleka neblížil jeho kvalifikačnímu času (z prvního pokusu v Q3, pozn. redakce). Ale on se zřejmě více zajímal o to, co se děje za ním. Ale to k tomu patří.“

„Mercedes byl rychlý celý víkend. Maxův čas v Q2 vypadal velmi působivě. Myslím, že v Q3 ho možná trochu rozhodil Charles Leclerc, byl v rozmezí tří a půl sekundy.“

„Bylo to nejlepší, na co jsme dnes měli. Ve druhé řadě máme jinou strategii než mercedesy před námi a díky tomu to bude zítra napínavý závod.“

Podle Hamiltona nešlo o úmysl

Hamilton později popřel, že by šlo o úmysl. „Je to nesmysl, všichni jeli pomalu,“ řekl Hamilton. „Nedíváte se na ostatní? Já tomu nerozumím. Myslíte, že jsem mohl jet rychleji a být tak blíže Valtterimu? Všichni jeli pomalé výjezdové kolo, takže se to nelišilo od jakéhokoli jiného kola.“

„Samozřejmě se pokaždé, když vyjedeme, snažíme připravit pneumatiky a udržet je chladnější, protože se během kola hodně zahřívají.“

„Nehraji žádné taktické hry. Vím, co v autě dělám, jsem dostatečně rychlý, abych nepotřeboval taktizovat.“