Hamilton popírá, že by měl se svým závodním inženýrem špatný vztah

Lewis Hamilton dlouhé roky spolupracoval u Mercedesu s Peterem Bonningtonem, který byl v pozici jeho závodního inženýra. U týmu zůstal a nyní spolupracuje s Kimim Antonellim.

Závodním inženýrem Hamiltona u Ferrari je Riccardo Adami, který už spolupracoval s řadou jezdců – mimo jiné se Sébastienem Buemim a Danielem Ricciardem v Toro Rosso a Carlosem Sainzem a Sebastianem Vettelem u Ferrari.

Spolupráce mezi oběma zatím není úplně hladká. Samozřejmě je obraz zkreslený tím, že FOM vybírá jen část rádiové komunikace.

V Monaku vztah mezi Adamim a Hamiltonem přišel opět na přetřes. Hamilton dostal po kvalifikaci penalizaci za blokování Maxe Verstappena v Q1. Nebyla to jeho vina, tým (Adami) ho špatně informoval.

Po skončení závodu se pak odehrála zvláštní rádiová komunikace. Adami nejdříve Hamiltonovi potvrdil, že dojel pátý a že má posbírat po trati žmolky – týmy si tím umělě navyšují hmotnost auta, aby bezpečně prošlo vážením.

„Jo, velké díky klukům, jak jsem říkal, za opravu auta (po nehodě ve třetím tréninku),“ odpověděl Hamilton. „Nebyl to zrovna nejlehčí víkend, ale bojujeme dál, takže… jo.“

Následovalo ticho v rádiu, které přerušil Hamilton otázkou: „Jsi na mě naštvaný... nebo co?“ – na což opět nedostal žádnou odpověď.

V Barceloně byl Hamilton samozřejmě na situaci dotazován. Popírá, že by měl s Adamim nějaké problémy.

„Máme skvělý vztah. Žádné problémy. Neustále se o sobě navzájem učíme,“ řekl Hamilton, kterého cituje Motorsport.com.

„Neustále se přizpůsobujeme způsobu, jakým oba rádi pracujeme. On už spolupracoval s mnoha různými jezdci. Nemáme spolu žádné problémy.“

Hamilton vysvětlil, že jakékoli neshody slyšené v rádiové komunikaci jsou mezi jezdcem a inženýrem běžné – a že jakákoli další interpretace je „jen šum“.

„Jo, je kolem toho hodně spekulací. Většina z toho jsou kecy,“ dodal Brit. „Nakonec máme skvělý vztah. Je úžasné s ním spolupracovat. Je to skvělý chlap, strašně moc maká. My oba. A ne vždy to každý víkend trefíme správně. Máme někdy neshody? Jako každý ve vztahu, ale zvládáme to.“

„Jsme v tom spolu. Oba chceme společně vyhrát šampionát. Oba pracujeme na tom, abychom tým posouvali dál.“

„Je to šum a my tomu nevěnujeme žádnou pozornost. Klidně to může pokračovat, pokud chcete, ale nemá to žádný vliv na práci, kterou se snažíme dělat.“

Hamilton také bagatelizoval rádiovou komunikaci během závodu v Monaku, když uvedl: „Byly tam úseky, kde jsme během závodu měli prostě problémy s rádiem. Nedostal jsem všechny informace, které jsem chtěl, ale pak jsme si to vyříkali.“