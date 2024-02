Hamilton: Pokud by se mi podařilo ukončit angažmá v Mercedesu na vrcholu, byl by to sen

Lewis Hamilton se momentálně chystá na svoji závěrečnou sezonu s Mercedesem, pro který závodí již od roku 2013. Během dosavadních jedenácti ročníků Brit v barvách stáje z Brackey zasáhl do 222 velkých cen, připsal si 82 vítězství a oslavil šest titulů.

Po předsezonní prezentaci Mercedesu se Hamilton nechal slyšet, že by se před svým odchodem k Ferrari chtěl s německou stájí rozloučit co nejlépe.

„Cítím se víc motivovaný a soustředěný, než kdykoliv dřív. Nikdy jsem se také necítil více fit,“ uvedl 39letý britský závodník, kterého cituje web PlanetF1.

„Mám pocit, že jsem do letošní přípravy vložil více práce, času a soustředění. Nikdy jsem si nemyslel, že v této fázi svého života budu tak hladový,“ sdílel své pocity Hamilton.

„Byl by to sen, pokud by se mi v poslední sezoně s tímto týmem podařilo skončit na vrcholu. Prošli jsme si společně celou hromadou věcí, takže by pro mě bylo tou největší ctí, kdybych jim mohl pomoci dostat se zpátky na vrchol,“ dodal pilot Mercedesu.