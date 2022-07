Hamilton podle Wolffa může v neděli vyhrát. Nepotřebuje k tomu ani nejrychlejší auto

Mercedes je samozřejmě německý tým, ale jeho továrny sídlí ve Velké Británii a oba jezdci jsou Britové. Německo navíc není v kalendáři F1, takže desátý podnik sezóny lze považovat za domácí závod Mercedesu.

Hamiltonovi se v Silverstonu daří a statistiky hovoří jasně – dvakrát v historii se stalo, že Hamilton delší dobu nevyhrál. Vždy to bylo 10 závodů v řadě a vždy na přelomu dvou sezón – Hamilton nevyhrál poslední závod sezóny a následně prvních devět závodů další sezóny (2008 / 2009, 2012 / 2013). V tom desátém závodě vyhrál. A Silverstone je desátý závod.

„Myslím, že když mu dáme auto, které bude jen pár desetin od lídrů, závod vyhraje,“ řekl Toto Wolff agentuře Reuters.

„Je to nejkomplexnější jezdec a každý má svůj oblíbený okruh a u Lewise to byl vždy Silverstone a také Montreal a Maďarsko.“

„Myslím, že když vám na tribunách fandí 150 000 lidí, dává vám to výhodu domácího prostředí.“

Mercedes přivezl do Silverstonu nové díly. Wolff doufá, že to jeho tým posune blíže Ferrari a Red Bullu. „Doufal bych, že ano, že tu máme něco, co nás dostane blíže k lídrům, než jsme byli předtím.“

„Pracujeme na tom, abychom dosáhli prvního vítězství (v roce 2022),“ řekl Hamilton. „Byl by to neuvěřitelný výsledek, kdyby se nám to podařilo tento víkend.“

„Lewis si zaslouží silný výsledek a vítězství, protože v letošní sezóně měl obzvlášť smůlu a Georgova jízda byla prostě velkolepá,“ řekl Wolff. Podle něj by bylo skvělé i to, pokud by vyhrál Hamiltonův týmový kolega.

Vítězství Hamiltona v Silverstonu