Hamilton podle Hornera nikdy neuznal Verstappenovy kvality

Red Bull si dlouhodobě pochvaluje souboj s Ferrari, ve kterém je prý mnohem více respektu než vloni v souboji s Mercedesem.

Red Bull letos bojuje nebo spíše bojoval o tituly s Ferrari a Charlesem Leclercem. Z týmu dlouhodobě zaznívají pozitivní hodnocení tohoto souboje, který je více sportovní než politický a je v něm více respektu. Christian Horner to teď znovu zopakoval v rozhovoru pro podcast Beyond the Grid.

„Je v tom rozdíl, protože Charles a on se navzájem respektují,“ řekl Horner. „Od dětství závodí proti sobě, takže panuje vzájemný respekt. Nikdy jsem například neslyšel, že by Lewis uznal Maxovy schopnosti. Kvůli tomu v tom bylo trochu více popichování a mezi oběma jezdci to bylo znát.“

Loňský souboj mezi Verstappenem a Hamiltonem přinesl řadu kritických momentů – kolize v Silverstonu, Monze a Džiddě. A samozřejmě konec závodu v Abú Dhabí. Podle Hornera to bylo také „o hlavě“ a v tomto ohledu tahal za kratší konec Hamilton.

„Lewisovi se to odehrávalo víc v hlavě, protože je to sedminásobný mistr světa, který měl co ztratit. Max je mladý kluk, který riskuje, který do toho dává všechno a nemá co ztratit.“

„Některá z jeho loňských předjíždění byla působivá a myslím, že šlo cítit, že to Lewisovi začíná vadit. Poté, co byl v Silverstone na pole position, ale Max vyhrál sprint, jsme jasně viděli, že Lewis byl trochu zlomený. Pokud by Max projel zatáčkou Copse, tak si nemyslím si, že by ho toho odpoledne znovu viděl, takže tam byl pocit zoufalství.“

„Sázky byly vysoké a emoce byly vysoké, ale pravděpodobně to ovlivnilo Lewise více než Maxe, protože, jak jsem řekl, měl co ztratit. Max mohl jen získat.“