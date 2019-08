Hamilton pochyboval o své strategii. Ukázala se jako vítězná

Hamilton byl po většinu závodu ve stínu vedoucího Maxe Verstappena z Red Bullu. 22 kol před koncem proto tým povolal Hamiltona do boxů na druhou zastávku, při které dostal novou střední směs pneumatik.

Na trať se vrátil asi dvacet sekund za Verstappenem. Red Bull na Hamiltonovu zastávku nereagoval a nechal Nizozemce na trati. Hamilton ale na novějších pneumatikách svého soupeře rychle stahoval a pět kol před koncem se dostal do vedení, které již neztratil.

„Jamesi, promiň, že jsem pochyboval o tvé strategii,“ řekl Hamilton krátce po projetí cílem do vysílačky týmovému stratégovi Jamesovi Vowlesovi.

„Rozhodně jsem si nemyslel, že je geniální. Myslel jsem si v tu chvíli, že to stojí za to ji zkusit?“ řekl po závodě pro Sky Sports F1.

„Z auta na to mám pochopitelně jiný pohled. Nemohl jsem spočítat, jak by to fungovalo. Myslel jsem, že dokážu s tvrdou sadou dojet až do konce a věděl jsem, že on (Verstappen) by dokázal to samé. Pak jsem se jen musel zbavit všech pochybností.“

I přesto měl však Hamilton v průběhu závodu z jedné věci obavy: z přehřívání brzd na svém voze.

„Po celý víkend jsme měli problémy s brzdami, trochu jsem se obával. Hodně jsem před brzděním pouštěl plyn a půl kola jsem nešlápl na brzdu. Snažil jsem se je šetřit, jak jen to šlo. Bylo velmi těžké se před něj (Red Bull) dostat. Jejich obrana byla skvělá, na rovinkách jsou celkem rychlí,“ uznal.

„Upřímně jsem nevěděl, jestli bych mohl stáhnout tu ztrátu 19 sekund. Ztráta se snižovala, snižovala a snižovala. Ta kola byla jako kvalifikační, klobouk dolů před týmem.“

Bottasův závod poznamenaly incidenty v prvním kole

Druhý pilot Mercedesu Valtteri Bottas měl sice dobrý start a do první zatáčky útočil i na vedoucího Maxe Verstappena, jenže probrzdil a toho využil k postupu vpřed jeho kolega Hamilton.

Mezi oběma mercedesy došlo k lehkému kontaktu. Další kontakt měl Bottas s Charlesem Leclercem, při kterém si poškodil přední křídlo. Fin musel k mechanikům do boxů pro nové, propadl se na konec pole a po stíhací jízdě skončil na osmé pozici.

„Po prvním kole to bylo trochu divoké a věděl jsem, že to bude náročné. Pokusil jsem se o všechno, ale tak to někdy chodí. V první zatáčce jsem probrzdil a to byla moje chyba,“ přiznal Bottas.

„Snažil jsem se brzdit co nejpozději a nejsilněji, jak jsem mohl. Chtěl jsem se dostat na vnější Maxovu stranu. Kvůli probrzděné pneumatice byl vůz trochu nedotáčivý v levých zatáčkách. Už ve druhé zatáčce jsem byl proto nedotáčivý, ve třetí se přede mě pak dostali Lewis a Charles. Došlo ke kontaktům a já přišel o velkou část předního křídla,“ popsal Fin.

Foto: Getty Images / Lars Baron