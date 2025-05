Hamilton po závodě řekl Vasseurovi, aby se uklidnil. Ten jeho frustraci chápe

Ferrari v závodě bojovalo s jezdci Wiliamsu a také mezi sebou. Hamilton se dožadoval prohození pozic, což se nakonec stalo. Antonelliho ale nedojel a pozici zase vracel. Celé se to ovšem neobešlo bez dlouhých diskusí s inženýrem.

„Fred za mnou přišel do pokoje,“ řekl Hamilton, kterého cituje Crash.net. „Jen jsem mu položil ruku na rameno a řekl mu: ‚Kámo, uklidni se. Nebuď tak přecitlivělý.‘“

„Mohl jsem do rádia říct mnohem horší věci. Když slyšíte některé věci, které v minulosti řekli ostatní, některé z nich byly sarkasmus.... Podívejte, musíte pochopit, že jsme v autě pod obrovským tlakem. V zápalu boje se nikdy nebudou klidné zprávy. To je v pořádku. Pořád v sobě cítím zápal, nebudu se omlouvat za to, že jsem bojovník. Nebudu se omlouvat za to, že chci víc. Vím, že to chtějí i v týmu. Jen si myslím, že to rozhodnutí nebylo učiněno dostatečně rychle."

Hamilton v jednu chvíli řekl Ferrari, ať si „u toho dají pauzu na čaj“, když přemýšleli, zda si vyměnit pozice. Sarkasticky se také zeptal Ferrari, zda nemá pustit Carlose Sainze a to poté, co byl informován o rozdílu mezi ním a jezdcem, kterého u Ferrari nahradil.

„Mluvil jsem s Lewisem a naprosto chápu jeho frustraci,“ řekl Vasseur. „Jsou to šampioni, chtějí vyhrávat závody. Žádáme je, aby pustili jezdce před sebe. Není to snadné. Nikdy to není snadné. A neviděl jsem jiný tým, který by to dnes udělal.“

„Proto jsme na sebe vzali zodpovědnost, že to uděláme. Protože je to politika vůči týmu. Závodíme především pro Ferrari a upřímně si myslím, že jsme jako tým odvedli dobrou práci.“

„Opět můžete namítnout, že by bylo lepší to udělat o půl kola dříve nebo o půl kola později. Ale když jste na boxové zídce a musíte pochopit, jestli je auto za vámi rychlejší než auto před vámi, jen kvůli DRS, nebo ne, není to snadné rozhodnutí.“

„Vždy je mnohem jednodušší přijmout takové rozhodnutí o dvě hodiny později. Požádali jsme je, aby to udělali, a oni to udělali. Naprosto chápu tu frustraci, když sedíte v autě. Bavili jsme se o tom a bylo to mnohem uvolněnější.“

„Není to příběh dne. Dojeli jsme šestí a sedmí nebo sedmí a šestí. Mnohem raději bych mluvil o tom, proč jsme skončili minutu za McLarenem...“