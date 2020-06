Hamilton po testu hlásí, že je připravený

Tým i jezdci měli během testů roušky a dodržovala se přísná opatření. Není to ani tak z důvodu obav z nákazy, jako spíše kvůli splnění jednoho z cílů testu – procvičit si procedury, které budou při prvních závodech nutné.

„Když vyjedete z garáže poprvé, dostaví se vzrušení a nezáleží na tom, jak dlouho to děláte,“ řekl Hamilton na Instagramu.

„Vždy to vypadá nově a svěže. Je to starší auto, ale stále to bylo fantastické. Dnes jsme prošli solidním programem. Valtteriho den byl suchý, můj den začal na mokré trati, ale v takovém počasí jsem vyrostl, takže jsem na to zvyklý.“

„Stále jsem byl schopen získat dobrý pocit z auta. Ani mi nepřišlo, že jsem byl dlouho pryč, což je to pozitivní. Pokaždé, když si uděláte velkou přestávku – myslím, že to bylo 103 dnů nebo tak nějak, tak se vždy ptáte, zda můžete stále řídit. Je dobrý pocit vědět, že samozřejmě mohu, jsem připraven, cítím se dobře.“

Další jezdci se připravují na motokárách. Racing Point chce příští týden provětrat letošní vůz. Pravidla mu to umožní, může totiž absolvovat až 20 kol v rámci tzv. filmovacího dne.

Foto: Mercedes