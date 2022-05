Hamilton po osmém místě v monacké kvalifikaci: Bylo by fajn mít někdy také štěstí

Trojnásobný vítěz závodu na městské trati v monackém knížectví bude na roštu obklopen dalšími bývalými mistry světa. Sedmý bude startovat Fernando Alonso a devátý Sebastian Vettel.

Stejně jako řada dalších pilotů Hamilton v závěru třetí části kvalifikace doplatil na nehodu Sergia Péreze, kvůli které byla kvalifikace předčasně ukončena a jezdci nemohli dokončit své poslední pokusy.

„Budu se snažit. Vloni jsem byl sedmý a na sedmém místě jsem to také dokroužil,“ řekl Hamilton.

„Nevím, co říct. Předjíždění je tady velmi složité. Doufám, že svou roli bude hrát počasí a vytvoří příležitost. Ostatní možná budou mít odlišné strategie, bylo by fajn mít pro jednou také štěstí. Mám tu smůlu celý rok. V určité fázi se to musí zlomit.“

Hamilton byl také nemile překvapen výkonem svého monopostu W13 v kvalifikaci.

„Auto je tu dost špatné a musíme hodně riskovat, abychom se přiblížili časům vozů na čele. Oproti včerejšku jsme zlepšili auto a trochu jsme se přiblížili, ale i kdybych zajel perfektní kolo, ztráceli bychom tak šest desetin, což je slušná mezera. Uvidíme, co zítra přinese počasí, pokusíme se posunout polem vpřed.“

Russell ve třetí řadě

George Russell letos počtvrté porazil v kvalifikaci svého týmového kolegu Hamiltona. V monacké kvalifikaci obsadil šesté místo se ztrátou 736 tisícin sekundy na Charlese Leclerca.

„Ačkoliv není šesté místo důvodem k oslavám, myslím, že jsme s balíčkem, který máme, dosáhli maxima. Tým pracoval velmi tvrdě, aby nám dal nejlepší možné nastavení, ale v Barceloně jsme viděli, že naše silná stránka je v rychlosti na rovinkách a rychlých zatáčkách. Nic z toho tady v Monaku není,“ řekl Russell.

„Takže když se na to podíváme objektivně, není důvod, abychom dnes byli na lepších pozicích.“