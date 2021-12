Hamilton po „nejnáročnější sezóně F1“ pogratuloval Verstappenovi k titulu

Poprvé od roku 1974 vstupovali do posledního závodu sezóny oba aspiranti na titul se shodným počtem bodů.

Velká cena Abú Dhabí na okruhu Yas Marina nabídla dramatické vyvrcholení napínavé sezóny 2021.

Hamilton se na startu dostal před Verstappena, kterému z první pozice nevyšel rozjezd. V šesté zatáčce ale Nizozemec zaútočil na Hamiltonovo první místo. Pilot Mercedesu se dostal v souboji mimo trať a za cenu zkrácení tratě se udržel na prvním místě.

Hamilton měl po celý závod nad Verstappenem rychlostní výhodu. Předjet Hamiltona Verstappenovi nepomohl ani jeho týmový kolega Sergio Pérez, který sice soubojem o první místo Hamiltona zdržel a Verstappen výrazně stáhl ztrátu, ale před svého soupeře se nedostal.

V závěru závodu vyjel na trať safety car kvůli nehodě Nicholase Latifiho. Verstappen si dojel pro nové měkké pneumatiky, zatímco Hamilton zůstal na trati na opotřebovaných tvrdých pneumatikách.

Mezi vedoucím Hamiltonem a druhým Verstappenem bylo několik jezdců o kolo zpět. Vedení závodu původně nechalo tyto jezdce mezi oběma závodníky i pro restart, krátce před restartem se ale rozhodlo, že pouze tito piloti předjedou safety car, aby mezi Hamiltonem a Verstappenem nikdo nebyl.

Verstappen tak v posledním kole, kdy byl závod restartován, neměl na novějších a rychlejších pneumatikách větší problém Hamiltona předjet, dojet si pro vítězství a tím titul mistra světa.

„V první řadě velká gratulace Maxovi a jeho týmu. Myslím, že jsme s mým týmem letos odvedli úžasnou práci. Všichni v továrně a tady na trati po celý rok velmi tvrdě pracovali,“ řekl Hamilton.

„Byla to nejnáročnější sezóna a jsem na ně velmi hrdý a vděčný, že jsem byl součástí této cesty s nimi. V této poslední části sezóny jsme do toho dali všechno, úplně všechno a nikdy se nevzdáváme. A to je nejdůležitější.“

Hamilton před posledním závodem sezóny vyhrál tři velké ceny v řadě. Brit triumfoval v Brazílii, Kataru a Saúdské Arábii, čímž stáhl ztrátu na Verstappena.

„Ano, v posledních měsících, obzvlášť na konci jsem se v autě cítil skvěle. Abych byl upřímný, stále jsme v této pandemii a já si přeji, aby všichni zůstali zdraví, měli hezké Vánoce se svými rodinami a uvidíme se příští rok.“