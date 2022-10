Hamilton: Po dnešku vím, že příští rok dostanu Mercedes na vrchol

Lewis Hamilton sahal ve Velké ceně USA v Austinu po prvním triumfu pro sebe a pro tým Mercedes v letošní sezóně formule 1. Nakonec se musel sklonit před Maxem Verstappenem.

Po pomalé Verstappenově zastávce se Hamilton ocitl rázem v boji o vítězství, když se dostal do vedení závodu. Verstappenovu red bullu se ale sedminásobný mistr světa nedokázal ubránit a dojel druhý.

„Z dnešního dne si odnesu, že jsme měli dobrou rychlost, stále tu jsem a vím, že když postaví auto, dostanu ho na vrchol. Musíme jen stále pracovat,“ řekl Hamilton pro Sky Sports.

„Rád bych poděkoval svému týmu, všichni v továrně tak tvrdě pracují a pro všechny to byl velmi náročný rok. Přijeli jsme sem s vylepšeními, tvrdě na nich pracovali a vylepšení měla efekt, takže jsme dnes byli blíže. Na všechny jsem opravdu hrdý. Promiňte, dnes jsem nedokázal vyhrát, dal jsem do toho všechno.“

Hamilton věděl, že kvůli rychlosti Red Bullu na rovinkách to bude mít proti Verstappenovi těžké.

„Byli jsme ve vedení a viděl jsem, že se přibližoval sekundu na kolo a já na to nemohl odpovědět. Na rovince se přiblížil z velké dálky. Myslím, že na rovinkách jsou tak o 10 km/h rychlejší než my. A na konci rovinek naše zrcátka tak vibrují, že jsem neviděl, kde je a nemohl jsem se bránit.“

Red Bull si ve Spojených státech zajistil titul v Poháru konstruktérů, Mercedes se ale tři závody před koncem přiblížil druhému Ferrari na rozdíl 53 bodů.

„Nedokážu popsat, co by to (druhé místo v Poháru konstruktérů) znamenalo pro náš tým, hlavně s tím vším, co se děje a co se stalo v posledním závodě loňského roku, co se stalo letos z pohledu výkonnosti našeho vozu, zpráv a všeho dalšího. Vítězství by pro nás všechny bylo obrovským triumfem.“

Russell dostal penalizaci

George Russell se v první zatáčce závodu střetl s Carlosem Sainzem z Ferrari. Sportovní komisaři přisoudili vinu za kolizi Russellovi a potrestali jej pětisekundovou penalizací.

Brit obsadil v cíli páté místo.

„Bylo to pro mě náročné odpoledne. A velmi smolné s tím, jak se věci vyvinuly na startu. Nechci být v pozici, kdy vyřadím dalšího jezdce. Je to za dlouhou dobu zřejmě nejdále, co jsme byli od středu pole a nejblíže čelu, takže jsme tento víkend udělali dobrý krok vpřed,“ pochvaluje si Russell.